Senzacija na Old Traffordu: Middlesbrough 'preskočil' vrage v pokalu

Premierligaš Manchester United in "drugoligaš" Middlesbrough sta se na legendarnem Old Traffordu udarila v četrtem krogu angleškega FA pokala. Navkljub veliki premoči rdečih vragov pa sta tekmeca o napredovanju odločal šele s streli z bele pike. Po rednem delu in v podaljšku je bil namreč izid poravnan (1:1), sreča pa se je na koncu nasmehnila gostom, ki so se tako senzacionalno uvrstili v naslednji krog. V postavi Middlesbrougha, ki se želi vrniti med angleško elito, je 90. minut odigral slovenski reprezentant Andraž Šporar, sicer prvi strelec ekipe.

icon-expand Jadon Sancho (desno) je povedel vrage v vodstvo. FOTO: AP

Gostitelji, ki so nastopili skorajda v najmočnejši postavi, tudi s prvim zvezdnikom Cristianom Ronaldom v udarni enajsterici, so tekmece od prve minute stisnili pred gol. Kar presenetljivo visoko motivirani vragi so ves čas iskali vodilni zadetek, ki bi jim olajšal delo, a so bili gostje zelo disciplinirani in so "odbili" uvodni nalet favoritov. Sredi prvega polčasa pa je premoč rdečih vragov vendarle prinesla zadetek. Najprej je, pisala se je 20. minuta, strel z bele pike slabo izvedel Cristiano Ronaldo, zato pa je bil nekaj minut kasneje precej bolj priseben Jadon Sancho, odlično je podal Bruno Fernandes, in domači so (zasluženo) povedli. Gostje si v prvem delu niso pripravili nobene omembe vredne priložnosti, prvi golgeter rdečih Andraž Šporar pa je bil ves čas dobro čuvan in ni prišel do izrazitih priložnosti za zadetek. Strelec sedmih golov za Middlesbrough, ob tem je dodal še tri asistence, je bil pravzaprav edini napadalec gostov, ki je vsaj malce prišel do izraza, ti so se namreč, še posebej v prvem delu, zgolj in samo branili.

icon-expand Statistika Andraža Šporarja za Middlesbrough v dosedanjem delu sezone 2021/2022 FOTO: Sofascore.com

V nadaljevanje so gostje stopili precej bolj pogumno in tudi napadalno usmerjeno in za podjetno igro so bili sredi drugega polčasa nagrajeni z izenačenjem. Za delirij med navijači Middlesbrougha, teh se je na Old Traffordu zbralo kar 10.000, je poskrbel Matt Crooks. Prejeti zadetek je domače "razjezil" in sledil je nalet na vrata gostov. Zavidljiva raven borbenosti in povrhu izjemno disciplinirana igra v obrambi pa sta, ob kančku sreče, Middlesbrough nagradili z dodatnimi tridesetimi igre, saj sta tekmeca, ob neodločenem izidu, odšla v podaljšek.

icon-expand Andraž Šporar in Raphael Varane FOTO: AP

Že podatek, da so velike favorite dvoboja spravili k dodatnemu igralnemu času, je bil za goste enak mini zmagi. Pred začetkom podaljška je teren zapustil slovenski reprezentant Andraž Šporar, gostujoča klop pa je v igro poslala bolj defenzivno usmerjenega Aarona Connollyja. Tudi dodatni igralni čas je minil ob veliki premoči rdečih vragov, gostitelji so skupaj sprožili 30 strelov in imeli 70% posest žoge, a so bili tokrat v zaključkih vselej premalo zbrani in o potniku v peti krog je odločalo izvajanje najstrožjih kazni. Loterijo enajstmetrovk (8:7) so dobili gosti, ki so se tako senzacionalno uvrstili v naslednji krog tekmovanja.

