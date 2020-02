Šporarjev Sporting kljub lepi prednosti s prve tekme ostal brez osmine finala

Pred tem je imel zaključno žogo pri Sportingu Idrissa Doumbia , a je zadel prečko. Andraž Šporar , ki je na prvi tekmi dosegel enega od golov, a tokrat ni bil posebej pri strelu, je igral do 108. minute. Ko je kazalo, da bodo dvoboj odločile enajstmetrovke, pa je v 119. minuti Višća unovčil najstrožjo kazen za 4:1 in popeljal Turke med 16 najboljših moštev Lige Evropa.

Sporting je imel s prve tekme lepo prednost s 3:1, toda na povratni so jo Turki izničili. Martin Škrtel v 31. in Danijel Aleksić v 45. minuti sta že v prvem polčasu med najboljših 16 začasno poslala istanbulsko moštvo. Luciano Vietto je v 68. minuti spet poskrbel za skupno prednost Sportinga, a v drugi minuti sodniškega dodatka je Edin Višća zadel za podaljšek.

Belčev Apoel nemočen v Baslu

Apoel je že na prvi tekmi doma proti Baslu izgubil z 0:3, tokrat pa še z 0:1, potem ko je edini gol dosegel Fabian Freiv 38. minuti z bele pike. Najstrožjo kazen so imeli na voljo tudi Ciprčani v 74. minuti, a je Tomas De Vincenti zgrešil cilj. Belec ni dobil priložnosti za igro in je obsedel na rezervni klopi.

Napredovali so še Bayer v boju Portom (skupno 5:2), Wolfsburg v boju z Malmöjem (5:1), Wolverhampton proti Espanyolu (6:3), pri čemer je ob tokratni zmagi Špancev s 3:2 Jonathan Calleri dosegel vse tri gole za domačo ekipo, Roma proti Gentu (2:1) in Linz proti Alkmaarju (3:1).

Že prej so si osmino finala zagotovili Glasgow Rangers, ki so s skupnim izidom 4:2 izločili portugalsko Brago.



Liga Evropa, 1/16 finala, povratne tekme, izidi:

Istanbul Basaksehir- Sporting Lizbona 4:1 (2:0, 3:1) 1:3

(Andraž Šporar je igral do 108. minute za Sporting).

Braga - Glasgow Rangers 0:1 (0:0) 2:3

Porto - Bayer Leverkusen 1:3 (0:1) 1:2

Malmö - Wolfsburg 0:3 (0:1) 1:2

Espanyol - Wolverhampton 3:2 (1:1) 0:4

Basel - Apoel Nikozija 1:0 (1:0) 3:0

(Vid Belec ni branil za Apoel).

Gent - Roma 1:1 (1:1) 0:1

Linz - Alkmaar 2:0 (1:0) 1:1