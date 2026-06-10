Spored svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA

* Skupina A:
- 1. krog:
- četrtek, 11. junij:
21.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Južna Afrika
- petek, 12. junij:
04.00 Guadalajara: Južna Koreja - Češka
- 2. krog:
- četrtek, 18. junij:
18.00 Atlanta: Češka - Južna Afrika
- petek, 19. junij:
03.00 Monterrey: Mehika - Južna Koreja
- 3. krog:
- četrtek, 25. junij:
03.00 Ciudad de Mexico: Češka - Mehika
03.00 Monterrey: Južna Afrika - Južna Koreja
* Skupina B:
- 1. krog:
- petek, 12. junij:
21.00 Toronto: Kanada - Bosna in Hercegovina
- sobota, 13. junij:
21.00 San Francisco: Katar - Švica
- 2. krog:
- četrtek, 18. junij:
21.00 Los Angeles: Švica - Bosna in Hercegovina
- petek, 19. junij:
00.00 Vancouver: Kanada - Katar
- 3. krog:
- sreda, 24. junij:
21.00 Vancouver: Švica - Kanada
21.00 Seattle: Bosna in Hercegovina - Katar
* Skupina C:
- 1. krog:
- nedelja, 14. junij:
00.00 New York: Brazilija - Maroko
03.00 Boston: Haiti - Škotska
- 2. krog:
- sobota, 20. junij:
00.00 Boston: Škotska - Maroko
02.30 Philadelphia: Brazilija - Haiti
- 3. krog:
- četrtek, 25. junij:
00.00 Miami: Škotska - Brazilija
00.00 Atlanta: Maroko - Haiti
* Skupina D:
- 1. krog:
- sobota, 13. junij:
03.00 Los Angeles: ZDA - Paragvaj
- nedelja, 14. junij:
06.00 Vancouver: Avstralija - Turčija
- 2. krog:
- petek, 19. junij:
21.00 Seattle: ZDA - Avstralija
- sobota, 20. junij:
05.00 San Francisco: Turčija - Paragvaj
- 3. krog:
- petek, 26. junij:
04.00 Los Angeles: Turčija - ZDA
04.00 San Francisco: Paragvaj - Avstralija
* Skupina E:
- 1. krog:
- nedelja, 14. junij:
19.00 Houston: Nemčija - Curacao
- ponedeljek, 15. junij:
01.00 Philadelphia: Slonokoščena obala - Ekvador
- 2. krog:
- sobota, 20. junij:
22.00 Toronto: Nemčija - Slonokoščena obala
- nedelja, 21. junij:
02.00 Kansas City: Ekvador - Curacao
- 3. krog:
- četrtek, 25. junij:
22.00 Philadelphia: Curacao - Slonokoščena obala
22.00 New York: Ekvador - Nemčija
* Skupina F:
- 1. krog:
- nedelja, 14. junij:
22.00 Dallas: Nizozemska - Japonska
- ponedeljek, 15. junij:
04.00 Monterrey: Švedska - Tunizija
- 2. krog:
- sobota, 20. junij:
19.00 Houston: Nizozemska - Švedska
- nedelja, 21. junij:
06.00 Monterrey: Tunizija - Japonska
- 3. krog:
- petek, 26. junij:
01.00 Dallas: Japonska - Švedska
01.00 Kansas City Tunizija - Nizozemska
* Skupina G:
- 1. krog:
- ponedeljek, 15. junij:
21.00 Seattle: Belgija - Egipt
- torek, 16. junij:
03.00 Los Angeles: Iran - Nova Zelandija
- 2. krog:
- nedelja, 21. junij:
21.00 Los Angeles: Belgija - Iran
- ponedeljek, 22. junij:
03.00 Vancouver: Nova Zelandija - Egipt
- 3. krog:
- sobota, 27. junij:
05.00 Seattle: Egipt - Iran
05.00 Vancouver: Nova Zelandija - Belgija
* Skupina H:
- 1. krog:
- ponedeljek, 15. junij:
18.00 Atlanta: Španija - Zelenortski otoki
- torek, 16. junij:
00.00 Miami: Savdska Arabija - Urugvaj
- 2. krog:
- nedelja, 21. junij:
18.00 Atlanta: Španija - Savdska Arabija
- ponedeljek, 22. junij:
00.00 Miami: Urugvaj - Zelenortski otoki
- 3. krog:
- sobota, 27. junij:
02.00 Houston: Zelenortski otoki - Savdska Arabija
02.00 Guadalajara: Urugvaj - Španija
* Skupina I:
- 1. krog:
- torek, 16. junij:
21.00 New York: Francija - Senegal
- sreda, 17. junij:
00.00 Boston: Irak - Norveška
- 2. krog:
- ponedeljek, 22. junij:
23.00 Philadelphia: Francija - Irak
- torek, 23. junij:
02.00 New York: Norveška - Senegal
- 3. krog:
- petek, 26. junij:
21.00 Boston: Norveška - Francija
21.00 Toronto: Senegal - Irak
* Skupina J:
- 1. krog:
- sreda, 17. junij:
03.00 Kansas City: Argentina - Alžirija
06.00 San Francisco: Avstrija - Jordanija
- 2. krog:
- ponedeljek, 22. junij:
19.00 Dallas: Argentina - Avstrija
- torek, 23. junij:
05.00 San Francisco: Jordanija - Alžirija
- 3. krog:
- nedelja, 28. junij:
04.00 Kansas City: Alžirija - Avstrija
04.00 Dallas: Jordanija - Argentina
* Skupina K:
- 1. krog:
- sreda, 17. junij:
19.00 Houston: Portugalska - DR Kongo
- četrtek, 18. junij:
04.00 Ciudad de Mexico: Uzbekistan - Kolumbija
- 2. krog:
- torek, 23. junij:
19.00 Houston: Portugalska - Uzbekistan
- sreda, 24. junij:
04.00 Guadalajara: Kolumbija - DR Kongo
- 3. krog:
- nedelja, 28. junij:
01.30 Miami: Kolumbija - Portugalska
01.30 Atlanta: DR Kongo - Uzbekistan
* Skupina L:
- 1. krog:
- sreda, 17. junij:
22.00 Dallas: Anglija - Hrvaška
- četrtek, 18. junij:
01.00 Toronto: Gana - Panama
- 2. krog:
- torek, 23. junij:
22.00 Boston: Anglija - Gana
- sreda, 24. junij:
01.00 Toronto: Panama - Hrvaška
- 3. krog:
- sobota, 27. junij:
23.00 New York: Panama - Anglija
23.00 Philadelphia: Hrvaška - Gana
* Izločilni boji:
* 1/16 finala:
- nedelja, 28. junij:
21.00 Los Angeles: 2. skupina A - 2. skupina B (Š3)
- ponedeljek, 29. junij:
19.00 Houston: 1. skupina C - 2. skupina F (Š9)
22.30 Boston: 1. skupina E - 3. skupina A/B/C/D/F (Š1)
- torek, 30. junij:
03.00 Monterrey: 1. skupina F - 2. skupina C (Š4)
19.00 Dallas: 2. skupina E - 2. skupina I(Š10)
23.00 New York: 1. skupina I - 3. skupina C/D/F/G/H (Š2)
- sreda, 1. julij:
03.00 Ciudad de Mexico: 1. skupina A - 3. skupina C/E/F/H/I (Š11)
18.00 Atlanta: 1. skupina L - 3. skupina E/H/I/J/K (Š12)
22.00 Seattle: 1. skupina G - 3. skupina A/E/H/I/J (Š8)
- četrtek, 2. julij:
02.00 San Francisco: 1. skupina D - 3. skupina B/E/F/I/J (Š7)
21.00 Los Angeles: 1. skupina H - 2. skupina J (Š6)
- petek, 3. julij:
01.00 Toronto: 2. skupina K - 2. skupina L (Š5)
05.00 Vancouver: 1. skupina B - 3. skupina E/F/G/I/J (Š15)
20.00 Dallas: 2. skupina D - 2. skupina G (Š14)
- sobota, 4. julij:
00.00 Miami: 1. skupina J - 2. skupina H (Š13)
03.30 Kansas City: 1. skupina K - 3. skupina D/E/I/J/L (Š16)
* Osmina finala:
- sobota, 4. julij:
19.00 Houston: zmagovalec Š3 - zmagovalec Š4 (O2)
23.00 Philadelphia: zmagovalec Š1 - zmagovalec Š2 (O1)
- nedelja, 5. julij:
22.00 New York: zmagovalec Š9 - zmagovalec Š10 (O5)
- ponedeljek, 6. julij:
02.00 Ciudad de Mexico: zmagovalec Š11 - zmagovalec Š12 (O6)
21.00 Dallas: zmagovalec Š5 - zmagovalec Š6 (O3)
- torek, 7. julij:
02.00 Seattle: zmagovalec Š7 - zmagovalec Š8 (O4)
18.00 Atlanta: zmagovalec Š13 - zmagovalec Š14 (O7)
22.00 Vancouver: zmagovalec Š15 - zmagovalec Š16 (O8)
* Četrtfinale:
- četrtek, 9. julij:
22.00 Boston: zmagovalec O1 - zmagovalec O2 (Č1)
- petek, 10. julij:
21.00 Los Angeles: zmagovalec O3 - zmagovalec O4 (Č2)
- sobota, 11. julij:
23.00 Miami: zmagovalec O5 - zmagovalec O6 (Č3)
- nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: zmagovalec O7 - zmagovalec O8 (Č4)
* Polfinale:
- torek, 14. julij:
21.00 Dallas: zmagovalec Č1 - zmagovalec Č2 (P1)
- sreda, 15. julij:
21.00 Atlanta: zmagovalec Č3 - zmagovalec Č4 (P2)
* Za 3. mesto:
- sobota, 18. julij:
23.00 Miami: poraženec P1 - poraženec P2
* Finale:
- nedelja, 19. julij:
21.00 New York: zmagovalec P1 - zmagovalec P2
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