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SP 2026

Spored svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA

Ljubljana, 10. 06. 2026 10.48 pred 15 dnevi 5 min branja 0

Avtor:
STA
Stadion v Mehiki

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Mehiki, Kanadi in ZDA bodo v 39 dneh odigrane rekordne 104 tekme. Za vsa smo pripravili seznam vseh.

* Skupina A:

- 1. krog:

- četrtek, 11. junij:

21.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Južna Afrika

- petek, 12. junij:

04.00 Guadalajara: Južna Koreja - Češka

 

- 2. krog:

- četrtek, 18. junij:

18.00 Atlanta: Češka - Južna Afrika

- petek, 19. junij:

03.00 Monterrey: Mehika - Južna Koreja

 

- 3. krog:

- četrtek, 25. junij:

03.00 Ciudad de Mexico: Češka - Mehika

03.00 Monterrey: Južna Afrika - Južna Koreja

 

* Skupina B:

- 1. krog:

- petek, 12. junij:

21.00 Toronto: Kanada - Bosna in Hercegovina

- sobota, 13. junij:

21.00 San Francisco: Katar - Švica

 

- 2. krog:

- četrtek, 18. junij:

21.00 Los Angeles: Švica - Bosna in Hercegovina

- petek, 19. junij:

00.00 Vancouver: Kanada - Katar

 

- 3. krog:

- sreda, 24. junij:

21.00 Vancouver: Švica - Kanada

21.00 Seattle: Bosna in Hercegovina - Katar

 

* Skupina C:

- 1. krog:

- nedelja, 14. junij:

00.00 New York: Brazilija - Maroko

03.00 Boston: Haiti - Škotska

 

- 2. krog:

- sobota, 20. junij:

00.00 Boston: Škotska - Maroko

02.30 Philadelphia: Brazilija - Haiti

 

- 3. krog:

- četrtek, 25. junij:

00.00 Miami: Škotska - Brazilija

00.00 Atlanta: Maroko - Haiti

 

* Skupina D:

- 1. krog:

- sobota, 13. junij:

03.00 Los Angeles: ZDA - Paragvaj

- nedelja, 14. junij:

06.00 Vancouver: Avstralija - Turčija

 

- 2. krog:

- petek, 19. junij:

21.00 Seattle: ZDA - Avstralija

- sobota, 20. junij:

05.00 San Francisco: Turčija - Paragvaj

 

- 3. krog:

- petek, 26. junij:

04.00 Los Angeles: Turčija - ZDA

04.00 San Francisco: Paragvaj - Avstralija

 

* Skupina E:

- 1. krog:

- nedelja, 14. junij:

19.00 Houston: Nemčija - Curacao

- ponedeljek, 15. junij:

01.00 Philadelphia: Slonokoščena obala - Ekvador

 

- 2. krog:

- sobota, 20. junij:

22.00 Toronto: Nemčija - Slonokoščena obala

- nedelja, 21. junij:

02.00 Kansas City: Ekvador - Curacao

 

- 3. krog:

- četrtek, 25. junij:

22.00 Philadelphia: Curacao - Slonokoščena obala

22.00 New York: Ekvador - Nemčija

 

* Skupina F:

- 1. krog:

- nedelja, 14. junij:

22.00 Dallas: Nizozemska - Japonska

- ponedeljek, 15. junij:

04.00 Monterrey: Švedska - Tunizija

 

- 2. krog:

- sobota, 20. junij:

19.00 Houston: Nizozemska - Švedska

- nedelja, 21. junij:

06.00 Monterrey: Tunizija - Japonska

 

- 3. krog:

- petek, 26. junij:

01.00 Dallas: Japonska - Švedska

01.00 Kansas City Tunizija - Nizozemska

 

* Skupina G:

- 1. krog:

- ponedeljek, 15. junij:

21.00 Seattle: Belgija - Egipt

- torek, 16. junij:

03.00 Los Angeles: Iran - Nova Zelandija

 

- 2. krog:

- nedelja, 21. junij:

21.00 Los Angeles: Belgija - Iran

- ponedeljek, 22. junij:

03.00 Vancouver: Nova Zelandija - Egipt

 

- 3. krog:

- sobota, 27. junij:

05.00 Seattle: Egipt - Iran

05.00 Vancouver: Nova Zelandija - Belgija

 

* Skupina H:

- 1. krog:

- ponedeljek, 15. junij:

18.00 Atlanta: Španija - Zelenortski otoki

- torek, 16. junij:

00.00 Miami: Savdska Arabija - Urugvaj

 

- 2. krog:

- nedelja, 21. junij:

18.00 Atlanta: Španija - Savdska Arabija

- ponedeljek, 22. junij:

00.00 Miami: Urugvaj - Zelenortski otoki

 

- 3. krog:

- sobota, 27. junij:

02.00 Houston: Zelenortski otoki - Savdska Arabija

02.00 Guadalajara: Urugvaj - Španija

 

* Skupina I:

- 1. krog:

- torek, 16. junij:

21.00 New York: Francija - Senegal

- sreda, 17. junij:

00.00 Boston: Irak - Norveška

 

- 2. krog:

- ponedeljek, 22. junij:

23.00 Philadelphia: Francija - Irak

- torek, 23. junij:

02.00 New York: Norveška - Senegal

 

- 3. krog:

- petek, 26. junij:

21.00 Boston: Norveška - Francija

21.00 Toronto: Senegal - Irak

 

* Skupina J:

- 1. krog:

- sreda, 17. junij:

03.00 Kansas City: Argentina - Alžirija

06.00 San Francisco: Avstrija - Jordanija

 

- 2. krog:

- ponedeljek, 22. junij:

19.00 Dallas: Argentina - Avstrija

- torek, 23. junij:

05.00 San Francisco: Jordanija - Alžirija

 

- 3. krog:

- nedelja, 28. junij:

04.00 Kansas City: Alžirija - Avstrija

04.00 Dallas: Jordanija - Argentina

 

* Skupina K:

- 1. krog:

- sreda, 17. junij:

19.00 Houston: Portugalska - DR Kongo

- četrtek, 18. junij:

04.00 Ciudad de Mexico: Uzbekistan - Kolumbija

 

- 2. krog:

- torek, 23. junij:

19.00 Houston: Portugalska - Uzbekistan

- sreda, 24. junij:

04.00 Guadalajara: Kolumbija - DR Kongo

 

- 3. krog:

- nedelja, 28. junij:

01.30 Miami: Kolumbija - Portugalska

01.30 Atlanta: DR Kongo - Uzbekistan

 

* Skupina L:

- 1. krog:

- sreda, 17. junij:

22.00 Dallas: Anglija - Hrvaška

- četrtek, 18. junij:

01.00 Toronto: Gana - Panama

 

- 2. krog:

- torek, 23. junij:

22.00 Boston: Anglija - Gana

- sreda, 24. junij:

01.00 Toronto: Panama - Hrvaška

 

- 3. krog:

- sobota, 27. junij:

23.00 New York: Panama - Anglija

23.00 Philadelphia: Hrvaška - Gana

 

* Izločilni boji:

* 1/16 finala:

- nedelja, 28. junij:

21.00 Los Angeles: 2. skupina A - 2. skupina B (Š3)

- ponedeljek, 29. junij:

19.00 Houston: 1. skupina C - 2. skupina F (Š9)

22.30 Boston: 1. skupina E - 3. skupina A/B/C/D/F (Š1)

- torek, 30. junij:

03.00 Monterrey: 1. skupina F - 2. skupina C (Š4)

19.00 Dallas: 2. skupina E - 2. skupina I(Š10)

23.00 New York: 1. skupina I - 3. skupina C/D/F/G/H (Š2)

- sreda, 1. julij:

03.00 Ciudad de Mexico: 1. skupina A - 3. skupina C/E/F/H/I (Š11)

18.00 Atlanta: 1. skupina L - 3. skupina E/H/I/J/K (Š12)

22.00 Seattle: 1. skupina G - 3. skupina A/E/H/I/J (Š8)

- četrtek, 2. julij:

02.00 San Francisco: 1. skupina D - 3. skupina B/E/F/I/J (Š7)

21.00 Los Angeles: 1. skupina H - 2. skupina J (Š6)

- petek, 3. julij:

01.00 Toronto: 2. skupina K - 2. skupina L (Š5)

05.00 Vancouver: 1. skupina B - 3. skupina E/F/G/I/J (Š15)

20.00 Dallas: 2. skupina D - 2. skupina G (Š14)

- sobota, 4. julij:

00.00 Miami: 1. skupina J - 2. skupina H (Š13)

03.30 Kansas City: 1. skupina K - 3. skupina D/E/I/J/L (Š16)

 

* Osmina finala:

- sobota, 4. julij:

19.00 Houston: zmagovalec Š3 - zmagovalec Š4 (O2)

23.00 Philadelphia: zmagovalec Š1 - zmagovalec Š2 (O1)

- nedelja, 5. julij:

22.00 New York: zmagovalec Š9 - zmagovalec Š10 (O5)

- ponedeljek, 6. julij:

02.00 Ciudad de Mexico: zmagovalec Š11 - zmagovalec Š12 (O6)

21.00 Dallas: zmagovalec Š5 - zmagovalec Š6 (O3)

- torek, 7. julij:

02.00 Seattle: zmagovalec Š7 - zmagovalec Š8 (O4)

18.00 Atlanta: zmagovalec Š13 - zmagovalec Š14 (O7)

22.00 Vancouver: zmagovalec Š15 - zmagovalec Š16 (O8)

 

* Četrtfinale:

- četrtek, 9. julij:

22.00 Boston: zmagovalec O1 - zmagovalec O2 (Č1)

- petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: zmagovalec O3 - zmagovalec O4 (Č2)

- sobota, 11. julij:

23.00 Miami: zmagovalec O5 - zmagovalec O6 (Č3)

- nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: zmagovalec O7 - zmagovalec O8 (Č4)

 

* Polfinale:

- torek, 14. julij:

21.00 Dallas: zmagovalec Č1 - zmagovalec Č2 (P1)

- sreda, 15. julij:

21.00 Atlanta: zmagovalec Č3 - zmagovalec Č4 (P2)

 

* Za 3. mesto:

- sobota, 18. julij:

23.00 Miami: poraženec P1 - poraženec P2

 

* Finale:

- nedelja, 19. julij:

21.00 New York: zmagovalec P1 - zmagovalec P2

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