Sporna tekma v Južni Koreji še kar odmeva: Ronaldo dobil svojo frazo

Agencija The Festa je tekmo v Seulu oglaševala z zvezdnikom Juventusa in vstopnice za tekmo ‒ cene so se gibale od 30.00 vonov do 400.000 (približno od 23 do 305 evrov) ‒ so pošle v manj kot treh minutah. Organizatorji so ob najavi tekme namreč dejali, da imajo z italijanskimi prvaki sklenjeno pogodbo, po kateri mora Cristiano Ronaldoodigrati vsaj 45 minut.

RONALDO

A nato Portugalec kljub številnim glasnim pozivom navijačev na razprodanem stadionu, ki sprejme 65.000 gledalcev, sploh ni stopil na zelenico in je tekmo, ki se je končala s 3:3, spremljal le s klopi. Navijači so bili ogorčeni. Več kot 2000 jih je vložilo tožbo proti agenciji, v torek pa je sodišče v seulskem predmestju Inčeonu odločilo, da jim mora ta povrniti stroške, poroča južnokorejska agencija Yonhap. Vsak bo zdaj prejel po 371.000 vonov (približno 283 evrov) odškodnine.

'Izdal je 60.000 ljudi'

Nezadovoljstvo južnokorejskih ljubiteljev nogometa je privedlo celo do nastanka nove spletne fraze "obnašaš se kot Cristiano Ronaldo", s katero kritiziraš nekoga, ki išče le koristi zase, ne da bi ob tem izpolnil obljubljena dejanja.

"Če bi le igral vsaj 10 minut, bi šli vsi domov srečni. Pa niti tega ni mogel," je zapisano na največjem spletnem portalu Naver. V imenu agencije The Festa je Robin Žangpojasnila, da je že med tekmo govorila s podpredsednikom Juventusa Pavlom Nedvedom, ta pa ji je odgovoril, da Ronaldo ni želel igrati.

Portugalec je na ta račun izgubil precej navijačev, eden od njih, ki je bil med gledalci, je na družbenem omrežju Instagram zapisal: "Izdal je 60.000 ljudi in nas ponižal. Nisem več navijač Cristiana Ronalda."

