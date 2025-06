Sporočilo iz slovenske garderobe jasno: Časa za veselje ali evforijo ni

Slovenska predstava v poznopopoldanski pripeki v najstarejšem slovaškem mestu vliva upanje. Varovanci Andreja Razdrha so imeli – tako kot proti Nemčiji – številne zrele priložnosti. Znova so ostale neizkoriščene, vendar tokrat ne gre objokovati zapravljenega. Vratar Anglije James Beadle je preprosto imel svoj dan.

Zanimivo in hkrati vzpodbudno je bilo videti, da so se slovenski nogometaši proti na papirju 25-krat vrednejši zasedbi Anglije spogledovali celo z zmago. Sploh v prve pol ure igre je imela naša reprezentanca nekaj zares zrelih priložnosti. Svit Sešlar je poskušal s škarjicami, poskus Tia Cipota je odlično zaustavil že omenjeni Beadle.

"Na prvi tekmi nismo izkoristili svoj priložnosti in dobili tri smešne zadetke. Danes smo stopili skupaj, popravili napake, nismo jim dopuščali veliko prostora in zadržali ničlo. Spet smo imeli svoje priložnosti, ampak mislim, da nas bo tretja tekma nagradila in bomo šli naprej."

Za to morajo Slovenci nujno premagati Čehe in obenem upati, da bodo v derbiju skupine B Nemci, ki so trenutno vodilni s šestimi točkami, premagali Angleže. V tem primeru bi o potniku v četrtfinale odločala gol razlika, ki je trenutno močno na strani treh levov (+2, medtem ko je Slovenija pri -3). To pomeni, da bo moralo v mrežo Češke pasti kar nekaj zadetkov.

Razplet skupine B bomo v sredo spremljali na Kanalu A in VOYO. Prenos obračuna med Slovenijo in Češko iz Dunajske Strede pričnemo ob 20.45.