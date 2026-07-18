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Nogomet

Sporočilo Miša Brečka, ki bi ga moral slišati vsak

Ljubljana, 18. 07. 2026 08.27 pred 8 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Jakob Batič
Mišo Brečko

Kako v Stožice privabiti več ljudi, se pred sezono sprašujejo v pisarnah Olimpije. Če so njegovi predhodniki vselej zahtevnim ljubljanskim privržencem obljubljali atraktivno igro in rezultate, novi trener Mišo Brečko na problematiko praznih tribun gleda drugače. Najprej bi morali spremeniti naš odnos do slovenskega nogometa in manjkrat pogledovati v tujino, pravi.

Danes se pričakuje okoli dva tisoč navijačev, Stožice jih sicer sprejmejo osemkrat več.
Danes se pričakuje okoli dva tisoč navijačev, Stožice jih sicer sprejmejo osemkrat več.
FOTO: Damjan Žibert

Olimpija bo v novo sezono, kjer bo po lanskem razočaranju znova naskakovala naslov, nocoj krenila na mestnem derbiju proti Bravu.

"Težko vplivamo, koliko navijačev bo. Vsakega, ki pride, moramo spoštovati. Upam, da bodo navijači šli domov zadovoljni in povedali ostalim, da je na igrišču ekipa, ki res da vse od sebe. Če bo vsako tekmo več ljudi, bo naš cilj izpolnjen," je na vprašanje, kaj sporoča navijačem in kako jih čim več privabiti v Stožice, odvrnil Mišo Brečko.

Jasno je, da so rezultati predpogoj za lepši obisk. Prejšnji trenerji zmajev so ob podobnih vprašanjih eden za drugim obljubljali atraktiven nogomet in veliko zadetkov. Brečko, ki je polnih tribun še kako vajen iz svojih igralskih časov v Nemčiji, pa pravi, da se slovenskega nogometa ne ceni dovolj.

"Ogromno ljudi hodi na tekme v London ali Pariz, a moramo se zavedati, da je tudi igranje za Olimpijo velika stvar in tega ne gre podcenjevati. Spoštujem, da vsak želi na tekme v tujino, ampak vse se začne tukaj. Želim, da bi tudi starši vedeli, da pot v Madrid, München ali kamorkoli drugam vodi preko Škofje Loke ali Ljubljane. Želim, da starši pripeljejo svoje otroke na tekmo, naj bodo to Trbovlje, Velenje, Gorica ali Ljubljana. Za Olimpijo ni lahko igrati in to je treba spoštovati."

Besede 77-kratnega reprezentanta bi lahko brez težav razširili na vse slovenske klube, saj imajo prav vsi v obdobjih slabših rezultatov težave s privabljanjem navijačev na tribune. Nedvomno bi bil naš nogomet lepši in liga bolj atraktivna, če bi bile tribune vsaj pol toliko polne, kot so v tujini, kamor radi pogledujemo ob iskanju izgovorov, zakaj si tekme svojega lokalnega kluba zopet ne bomo ogledali v živo.

Vidovšek sporoča: Olimpija mora biti prvak.
Vidovšek sporoča: Olimpija mora biti prvak.
FOTO: Profimedia

Vprašanje, če bo Olimpija naslov lovila z Vidovškom ...

Ob Brečku je bil na zadnji novinarski konferenci Olimpije pred začetkom sezone tudi izkušeni vratar Matevž Vidovšek, ki je že z uvodnimi besedami popihal na dušo navijačem: "Vemo, da Olimpija mora biti prvak. S soigralci in trenerskim štabom smo naredili vse, da smo pripravljeni. Moramo dokazati, da smo pravi in se lahko borimo za naslov."

Veliko vprašanje je, koliko časa bodo zmaji vrh lestvice še lovili s svojim prvim vratarjem. Vidovšek je ob vprašanju, ali bo konec avgusta še nosil dres Olimpije, na kratko odvrnil, da tega še ne ve.

Agustin Doffo je po koncu lanske sezone zapustil klub, a se je vrnil še pred začetkom nove.
Agustin Doffo je po koncu lanske sezone zapustil klub, a se je vrnil še pred začetkom nove.
FOTO: Luka Kotnik

Vrnitev Doffa velika stvar

Tako Vidovšek kot Brečko sta pozdravila presenetljivo vrnitev Augusta Doffa. "To je velika stvar, ker pozna ligo in ve, kako klub deluje. Ne rabi časa za prilagajanje," je dejal Vidovšek, Brečko pa je priznal, da si je od vseh nogometašev, ki so konec poletja zapustili klub, nazaj najbolj želel prav Doffa.

Ob branilcu naslova Celju in močno okrepljenem Mariboru Olimpija pred sezono ne sodi v najožji krog favoritov za naslov. Bo zaradi tega zmajem nekoliko lažje?

'Na terenu je treba pokazati, kako in kaj'

Vidovšek se ne strinja: "Ko sem začel braniti (sezona 2022/2023), Olimpija ni bila favorit, pa sem najavil, da bomo osvojili dvojno krono in bilo je tako. To so predvidevanja navijačev in novinarjev, na koncu pa je treba na terenu pokazati, kaj in kako. Lahko imaš milijonske igralce, pa na koncu ni to to. Vsi bomo morali pokazati, kdo si zasluži biti prvak."

Tudi Brečko ne razmišlja o pritisku: "Že sam si ga dajem toliko, da težko nekdo drug ustvari večjega. Zavedam se pritiska in odgovornosti. A če želiš storiti nekaj pomembnega, ti ne more biti lahko." In Olimpiji prav gotovo ne bo lahko že nocoj v Stožicah. Lani je proti mestnemu tekmecu Bravu izgubila vse štiri tekme ...

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KOMENTARJI1

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travc
18. 07. 2026 09.48
Kdo pameten bi šel tja da jih dobi po grbi.
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