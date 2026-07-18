Sporočilo Miša Brečka, ki bi ga moral slišati vsak

Olimpija bo v novo sezono, kjer bo po lanskem razočaranju znova naskakovala naslov, nocoj krenila na mestnem derbiju proti Bravu.

"Težko vplivamo, koliko navijačev bo. Vsakega, ki pride, moramo spoštovati. Upam, da bodo navijači šli domov zadovoljni in povedali ostalim, da je na igrišču ekipa, ki res da vse od sebe. Če bo vsako tekmo več ljudi, bo naš cilj izpolnjen," je na vprašanje, kaj sporoča navijačem in kako jih čim več privabiti v Stožice, odvrnil Mišo Brečko.

Jasno je, da so rezultati predpogoj za lepši obisk. Prejšnji trenerji zmajev so ob podobnih vprašanjih eden za drugim obljubljali atraktiven nogomet in veliko zadetkov. Brečko, ki je polnih tribun še kako vajen iz svojih igralskih časov v Nemčiji, pa pravi, da se slovenskega nogometa ne ceni dovolj.

"Ogromno ljudi hodi na tekme v London ali Pariz, a moramo se zavedati, da je tudi igranje za Olimpijo velika stvar in tega ne gre podcenjevati. Spoštujem, da vsak želi na tekme v tujino, ampak vse se začne tukaj. Želim, da bi tudi starši vedeli, da pot v Madrid, München ali kamorkoli drugam vodi preko Škofje Loke ali Ljubljane. Želim, da starši pripeljejo svoje otroke na tekmo, naj bodo to Trbovlje, Velenje, Gorica ali Ljubljana. Za Olimpijo ni lahko igrati in to je treba spoštovati."

Besede 77-kratnega reprezentanta bi lahko brez težav razširili na vse slovenske klube, saj imajo prav vsi v obdobjih slabših rezultatov težave s privabljanjem navijačev na tribune. Nedvomno bi bil naš nogomet lepši in liga bolj atraktivna, če bi bile tribune vsaj pol toliko polne, kot so v tujini, kamor radi pogledujemo ob iskanju izgovorov, zakaj si tekme svojega lokalnega kluba zopet ne bomo ogledali v živo.