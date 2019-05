Navijači vodstvu Manchester Uniteda: 'Pozabite na ponos in pripeljite Pochettina'

Slednji naj po njihovem mnenju ne bi ustrezal profilu trenerja najvišjega kakovostnega razreda za vodenje moštva, kot je Manchester United. Potem ko je 46-letni Norvežan sredi lanskega decembra zamenjal kontroverznega Joseja Mourinha in nanizal 12 zaporednih prvenstvenih zmag ter vrh vsega v osmini finala Lige prvakov izločil še favorizirani Paris Saint Germain, je postal veliki junak v očeh sicer zahtevne otoške nogometne javnosti in navijačev 'rdečih vragov'. Toda hitro zatem sta sledila nerazumljiv padec in boleča streznitev, saj so Paul Pogba, Romelu Lukaku in druščina sezono v angleškem državnem prvenstvu končali z vsega eno zmago na zadnjih sedmih tekmah. Nezadovoljstvo navijačev pa je doseglo stopnjo vrelišča po že omenjenem porazu v zadnjem ligaškem krogu, ko je nebogljeni United sredi Old Trafforda ponižal novopečeni drugoligaš Cardiff.



"Verjetno ni resnejšega kluba, razen Manchester Uniteda, ki v trenutnih razmerah ne bi povlekel povsem logične poteze in zamenjal trenerja Solskjaerja. To, kar smo spremljali v zadnjem mesecu in pol, je, milo rečeno, žalost. Velika žalost za navijače Manchester Uniteda," je po novem razočaranju dejal eden od navijačev 'rdečih vragov'. Drugi je na Twitterju zapisal: "Solskjaer mora oditi, na klop pa mora sesti strokovnjak z izraženo napadalno miselnostjo."