Nogomet

Šport na VOYO: Dve evropski nogometni poslastici in motoGP v Avstriji

Ljubljana, 11. 08. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 13 dnevi

S.V.
Pred nami so novi zanimivi športni dogodki, ki jih bomo, kot vselej, ponudili našim uporabnikom na VOYO. V sredo se bosta v Vidmu v Uefinem superpokalu udarila PSG in Tottenham. Pred nogometaši Olimpije, ki bodo prvič igrali pod vodstvom novega nizozemskega stratega, je nov evropski izziv v kvalifikacijah za Konferenčno ligo. Med petkom in nedeljo pa nas čaka tudi nov spektakel motociklističnega razreda motoGP - VN Avstrije.

Že sredi tedna, natančneje v sredo, bomo na VOYO in Kanalu A prenašali nogometni spektakel v Vidmu, kjer se bosta v Uefinem superpokalu udarila zmagovalec Lige prvakov PSG in zmagovalec Lige Evropa Tottenham.

V četrtek bomo na VOYO in Kanalu A prenašali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo med albansko Egnatio in ljubljansko Olimpijo. Prva tekma se je končala brez golov (0:0), Zmaji pa bodo prvič igrali pod vodstvom Nizozemca Erwina van de Looija.

Od petka do nedelje bodo na svoj račun prišli ljubitelji motociklističnega razreda motoGP, ki se po treh vikendih premora vrača na sceno. Karavana se bo preizkusila na VN Avstrije. 

Razpored: MotoGP in VN Avstrije
MotoGP in VN Avstrije
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:

- sreda, 13. 8., ob 20.30 - UEFA Superpokal: PSG - Tottenham

- četrtek, 14. 8., ob 20.50 - UEFA Konferenčna liga (kvalifikacije, 3. krog, povratna tekma): Egnatia - Olimpija

- pet–ned (15. 8. do 17. 8.) - motoGP: VN Avstrije

