Šport na VOYO: Dve evropski nogometni poslastici in motoGP v Avstriji

Že sredi tedna, natančneje v sredo, bomo na VOYO in Kanalu A prenašali nogometni spektakel v Vidmu, kjer se bosta v Uefinem superpokalu udarila zmagovalec Lige prvakov PSG in zmagovalec Lige Evropa Tottenham.
V četrtek bomo na VOYO in Kanalu A prenašali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo med albansko Egnatio in ljubljansko Olimpijo. Prva tekma se je končala brez golov (0:0), Zmaji pa bodo prvič igrali pod vodstvom Nizozemca Erwina van de Looija.
Od petka do nedelje bodo na svoj račun prišli ljubitelji motociklističnega razreda motoGP, ki se po treh vikendih premora vrača na sceno. Karavana se bo preizkusila na VN Avstrije.
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:
- sreda, 13. 8., ob 20.30 - UEFA Superpokal: PSG - Tottenham
- četrtek, 14. 8., ob 20.50 - UEFA Konferenčna liga (kvalifikacije, 3. krog, povratna tekma): Egnatia - Olimpija
- pet–ned (15. 8. do 17. 8.) - motoGP: VN Avstrije
