Sporting po streljanju enajstmetrovk dobil lepotico večera na Emiratesu

V izenačenem obračunu je Arsenal povedel v 19. minuti, ko je bil natančen Granit Xhaka. Sporting je imel v nadaljevanju rednega dela dvoboja lepše priložnosti, a ni našel poti mimo Aarona Ramsdala v vratih topničarjev. So pa v 62. minuti Lizbončani izenačili, potem ko je tako rekoč s sredine igrišča sijajno zadel Pedro Goncalves, ki je opazil Ramsdala daleč iz svojih vrat.

Po remiju 2:2 na prvi tekmi je sledil podaljšek, v katerem je imel najprej na nogi napredovanje Leandro Trossard, a mu je strel z roko Antonio Adan dovolj preusmeril, da je končal v vratnici. Topničarji so še naprej napredovali, a je Adan z dvema odličnima posredovanjema Sporting popeljal do streljanja enajstmetrovk. V njih so bili bolj zbrani Portugalci, ki so zadeli vseh pet strelov, Gabriel Martinelli pa je za Arsenal v četrti seriji strel z bele pike zapravil.

Bayer Leverkusen je na povratni tekmi v gosteh proti Ferencvarosu hitro zadel in razblinil upe Madžarov na preobrat po porazu na prvi tekmi z 0:2. Že v tretji minuti je namreč zadel Moussa Diaby in prednost Nemcev povišal na tri gole, v 81. minuti pa je za končnih 2:0 in skupnih 4:0 zadel še Amine Adli. Roma se je po zmagi na prvi tekmo z 2:0 proti Realu Sociedadu na povratni tekmi v San Sebastianu predvsem v drugem polčasu krčevito branila in napredovala po remiju brez golov. Ob koncu prvega polčasa je po igranju z roko sodniška ekipa v sobi za Var razveljavila gol Rimljanov. V drugem polčasu so bili varovanci Joseja Mourinha povsem v podrejenem položaju, a baskovsko moštvo nikakor ni spravilo žoge v mrežo gostov.