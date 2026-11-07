Sporting pred domačimi navijači gosti Moreirense 0:0*

Vloga favorita pred nocojšnjim obračunom pripada Sportingu. V prid lizbonski zasedbi govorijo prednost domačega igrišča, kakovost igralskega kadra in položaj na prvenstveni lestvici. Kljub temu Moreirense v Lizbono ne prihaja z belo zastavo. Gostje v portugalsko prestolnico prihajajo po dveh zaporednih zmagah, ki so jim zagotovo vlile dodatno samozavest.

Dodatno breme bo na plečih nogometašev Sportinga tudi zaradi položaja na prvenstveni lestvici. Morebiten poraz bi namreč lahko še povečal njihov zaostanek za vodilnim Portom. Če bi Porto ob tem vknjižil novo zmago, bi razlika med ekipama po 11 tekmah narasla že na 12 točk. Sporting si zato spodrsljaja pred domačimi navijači ne sme privoščiti.