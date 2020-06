Sporting zmagal, Šporar izsilil enajstmetrovko

Domačini so sicer povedli z zadetkom Lice v deveti minuti tekme, a so nogometaši Sportinga (na dresu so vsi imeli zapisano ime Mathieu, v čast soigralca Jeremyja Mathieuja, ki je zaradi poškodbe zaključil kariero poklicnega nogometaša) hitro odgovorili: v 22. minuti je mrežo Belenensesa po podaji s kota z glavo zatresel branilec Sebastian Coates, ta je proslavljanje zadetka z majico v rokah posvetil Mathieuju. Za vodstvo gostov je s krasnim 'karate' udarcem poskrbel Jovane Cabral, ki je bil tudi strelec tretjega zadetka Sportinga iz enajstmetrovke. To je sicer v zadnji minuti rednega dela prvega polčasa priboril slovenski reprezentant Andraž Šporar, ko ga je na robu kazenskega prostora podrl eden od domačih nogometašev. V drugem polčasu sta mreži mirovali, Sporting pa se je razveselil 16. zmage sezone, s čimer je vpisal še 52 točko in ostaja na tretjem mestu portugalske lige.

Portugalska liga, 28. krog:

Belenenses -Sporting 1:3 (1:3)

Lica 9.; Coates 21., 36., 45+2.