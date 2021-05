Sporting slavi naslov prvaka po dolgih 19 letih

Branilec naslova Porto je sicer storil vse, kar je lahko, da je podaljšal upanje, ko je v ponedeljek s 5:1 premagal Farense, a se je izkazalo, da zaman. Zdaj ima Sporting na lestvici neulovljivih osem točk prednosti pred Portom, tekmo proti Boavisti (1:0) je z golom v 36. minuti odločil Paulinho.

Sporting je zbral 82 točk in vso sezono ni izgubil tekme (25 zmag, 7 remijev), ima tudi izjemno statistiko danih in prejetih golov. Na 32 tekmah so dobili le 15 golov (57:15). V tej sezoni je bil član Sportinga tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar, a je od januarja letos igral za Brago kot posojeni nogometaš Sportinga.