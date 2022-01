Športni direktor Barcelone Dembeleju: Čimprej zapusti klub

Dembele, ki je španskega velikana avgusta leta 2017 stal rekordnih 140 milijonov evrov, se v Španiji ni proslavil. V štiri in pol leta trajajočem obdobju, ki so ga zaznamovale številne poškodbe, je zbral zgolj 129 nastopov in dosegel 31 zadetkov, zadnjega je zabil petega januarja proti nižjeligašu Linaresu.

Ko je bila približno uro pred obračunom z Athletic Bilbaom objavljena ekipa Barcelone, je bilo več ali manj vse jasno, a španski mediji so želeli iz prve roke zvedeti, kaj se bo zgodilo z mladim Francozom. Barcelonin športni direktor Mateu Alemany je z jeznim tonom odgovoril na neprijetno vprašanje: "Z Dembelejem in njegovim agentom smo se začeli pogajati že julija lani. O takrat je minilo več kot šest mesecev, v katerih se je Barcelona trudila najti rešitev, ponudili smo mu različne ponudbe, da bi le ostal pri nas. A z agentom sta sistematično zavračal eno za drugo in sedaj, 11 dni pred zaključnim obdobjem njegove veljavne pogodbe, smo se odločili, da nima smisla nadaljevati pogajanj, saj si igralec ne želi biti del našega kluba. Dembeleju in njegovemu agentu smo sporočili, da naj čimprej zapustita Barcelono, saj si v klubu želimo samo igralce, ki so predani projektu. Časa imata do 31. januarja. To odločitev smo sprejeli skupaj s trenerskim štabom in dejstvo da Dembeleja danes ni v kadru, je posledica te odločitve. Zadnjo besede pri tem je imel seveda glavni trener, ki ima stoodstotno podporo vodstva kluba."