Čas se izteka: Dortmund vedno bližje nadaljnjemu sodelovanju s Sanchom

Tako je v sredo pred mediji zatrdil športni direktor kluba Michael Zorc, ki s tesnimi sodelavci kljub govoricam o ponudbi Manchester Uniteda pravi, da uradnega poizvedovanja o Jadonu Sanchu v Dortmundu še niso prejeli. Anglež, sicer nekdanji član Unitedovega mestnega tekmeca Manchester Cityja, je blestel v minuli sezoni 1. Bundeslige in poleg 17 zadetkov prispeval še 16 podaj.

Dortmundčani so že marca končali z nastopi v elitni Ligi prvakov, saj je bil od njih boljši Paris Saint-Germain, so pa si z drugim mestom v prvenstvu vnovič zagotovili nastopanje v elitnem klubskem tekmovanju. Tja se po krajši odsotnosti vrača tudi United, ki naj ne bi bil pripravljen sprejeti zahtev dortmundskega velikana. Ta bojda za Sancha zahteva kar 120 milijonov evrov, Borussia pa je za 10. avgust napovedala dokončno zaprtje pogajanj. Kljub temu je Zorc že zdaj napovedal, da bo po njegovem mnenju 20-letni otrok londonskega Watforda ostal v nemških revirjih.

Watzke: Nismo prejeli ponudbe

"Predvidevam, da bo Jadon v ponedeljek odšel na priprave in za nas igral v naslednji sezoni," je v sredo izjavil Zorc. Izvršni direktor Hans-Joachim Watzke ga je dopolnil z besedami, da do uradnega stika med kluboma sploh še ni prišlo. ESPNsicer trdi, da temu ni tako, in da je prišlo vsaj do uvodnih stikov oziroma pogajanj.

"Nikoli nismo prejeli ponudbe za Jadona, a smo preventivno že podali minimalno oceno njegove vrednosti,"je dejal Watzke. "Zaenkrat ni bilo stikov med Borussio Dortmund in Manchester Unitedom glede Sancha, tako posrednih kot prek domnevnih posrednikov."

Solskjaer brez novosti

Glede Sancha je bolj malo povedal tudi trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer, ki so ga o pogajanjih povprašali po sredini zmagi na povratni tekmi osmine finala Lige Evropa nad linškim LASK (2:1).

"Na vse prestope gledamo drugače. Ne bom govoril o posameznikih, ki niso naši igralci. Nimam novosti ... O novostih vas bomo obvestili, ko bo to mogoče," je dejal Solskjaer, ki je sicer rade volje potrdil, da klub predčasno po sporazumni prekinitvi pogodbe zapušča čilski krilni napadalec Alexis Sanchez.