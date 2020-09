'Športni direktor Maribora? Ni bil pravi čas, morda razmišljam preveč radikalno'

Marka Šulerjaje nogometna pot vodila preko Dravograda in Gorice do Genta, Hapoela iz Tel-Aviva ter varšavske Legie, končna postaja pa je bil Maribor. Eden najboljših slovenskih branilcev v zgodovini je s slovensko izbrano vrsto nastopil na svetovnem prvenstvu leta 2010, z vijoličastimi pa se je uspel v letih 2014 in 2017 prebiti tudi v elitno Ligo prvakov.

Kariero je sklenil po koncu sezone 2018/19, ko je z Mariborom v Ljudskem vrtu slavil 15. naslov državnih prvakov. Je eden tistih, ki je skozi kariero zmeraj povedal, kar misli in je, ko je bilo to potrebno, tudi povzdignil glas v slačilnici. Po odhodu Zlatka Zahovićaz mesta športnega direktorja so ga celo mnogi omenjali kot morebitnega naslednika najuspešnejšega nogometnega funkcionarja v zgodovini slovenskega nogometa, a Šuler priznava, da je bilo za kaj takšnega prezgodaj. V Dravogradu, kjer je sedaj predsednik, želi postaviti trdne temelje, nato pa se podati naproti novim nogometnim izzivom. Vabljeni k ogledu!