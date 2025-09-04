SPOŠTUJ – kampanja Nogometne zveze Slovenije za odgovorno vlogo staršev

Ob tej priložnosti so predstavili video z naslovom Oči otrok, ki skozi otroško pripoved pokaže razliko med podporo in pritiskom. Video razkriva, kako lahko starševske besede gradijo pogum in veselje do igre ali pa otroka zlomijo in mu odvzamejo užitek v nogometu. V njem najprej spremljamo otroke v pozitivnem okolju nogometnega treninga, kjer ob trenerjevi spodbudi iz dneva v dan napredujejo ter uživajo v igri in druženju. Nato se razpoloženje spremeni, ko v avtomobilu starš otroku nazorno razlaga svoja pričakovanja, medtem ko ga pelje na tekmo. Kako se situacija razvije, pa si lahko ogledate v videu.

Na NZS poudarjajo, da so veseli, da sta se vabilu k sodelovanju z veseljem odzvala televizijska igralca Robert Korošec v vlogi trenerja in Bojan Emeršič v vlogi starša, vlogo mladega nogometaša pa je v svojem prvem igranem nastopu odigral enajstletni Oskar Emeršič. Na igrišču in v vlogi staršev so nastopili tudi nogometaši ter starši selekcij U10, U11 in U12 NK Arne Tabor 69.

"Nogomet je za otroke igra, druženje in veselje. Ko pa odrasli postavimo svoje ambicije pred njihove potrebe, šport izgubi svoj smisel. Kampanja Spoštuj je namenjena ozaveščanju, da je naloga staršev predvsem podpora in spodbuda," je ob predstavitvi poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović.

Strokovnjaki opozarjajo, da so otroci v šport vključeni predvsem zaradi igre, prijateljstva in zabave. Pretiran pritisk na rezultat pa pogosto vodi v stres, izgorelost in celo opuščanje športa. Zato kampanja Spoštuj poudarja pomen pozitivnega odnosa staršev, ki otroka spodbuja tudi v trenutkih neuspeha.

"Na NZS si želimo, da bi tribune postale prostor spoštovanja in pozitivne energije. Vsak starš ima moč, da z eno besedo otroku pomaga ohraniti ljubezen do športa," je dodal generalni sekretar NZS Martin Koželj.

Kampanja Spoštuj se bo v prihodnjih mesecih razširila tudi na druga področja nogometa in širše športne javnosti, v prvi fazi pa je usmerjena prav k tistim, ki so otrokom najbližji, to so starši.