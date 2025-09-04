Svetli način
Nogomet

SPOŠTUJ – kampanja Nogometne zveze Slovenije za odgovorno vlogo staršev

Ljubljana, 04. 09. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.M.
Komentarji
1

Nogometna zveza Slovenije (NZS) začenja kampanjo Spoštuj, s katero opozarja na pomen podpore staršev pri športnem razvoju otrok ter na škodljive posledice pritiska in neprimernega vedenja na tribunah. Prvi del kampanje je namenjen prav staršem mladih nogometašev, ki imajo ključno vlogo pri ustvarjanju spodbudnega in varnega športnega okolja.

Ob tej priložnosti so predstavili video z naslovom Oči otrok, ki skozi otroško pripoved pokaže razliko med podporo in pritiskom. Video razkriva, kako lahko starševske besede gradijo pogum in veselje do igre ali pa otroka zlomijo in mu odvzamejo užitek v nogometu. V njem najprej spremljamo otroke v pozitivnem okolju nogometnega treninga, kjer ob trenerjevi spodbudi iz dneva v dan napredujejo ter uživajo v igri in druženju. Nato se razpoloženje spremeni, ko v avtomobilu starš otroku nazorno razlaga svoja pričakovanja, medtem ko ga pelje na tekmo. Kako se situacija razvije, pa si lahko ogledate v videu.

Na NZS poudarjajo, da so veseli, da sta se vabilu k sodelovanju z veseljem odzvala televizijska igralca Robert Korošec v vlogi trenerja in Bojan Emeršič v vlogi starša, vlogo mladega nogometaša pa je v svojem prvem igranem nastopu odigral enajstletni Oskar Emeršič. Na igrišču in v vlogi staršev so nastopili tudi nogometaši ter starši selekcij U10, U11 in U12 NK Arne Tabor 69.

"Nogomet je za otroke igra, druženje in veselje. Ko pa odrasli postavimo svoje ambicije pred njihove potrebe, šport izgubi svoj smisel. Kampanja Spoštuj je namenjena ozaveščanju, da je naloga staršev predvsem podpora in spodbuda," je ob predstavitvi poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović.

Strokovnjaki opozarjajo, da so otroci v šport vključeni predvsem zaradi igre, prijateljstva in zabave. Pretiran pritisk na rezultat pa pogosto vodi v stres, izgorelost in celo opuščanje športa. Zato kampanja Spoštuj poudarja pomen pozitivnega odnosa staršev, ki otroka spodbuja tudi v trenutkih neuspeha.

"Na NZS si želimo, da bi tribune postale prostor spoštovanja in pozitivne energije. Vsak starš ima moč, da z eno besedo otroku pomaga ohraniti ljubezen do športa," je dodal generalni sekretar NZS Martin Koželj.

Kampanja Spoštuj se bo v prihodnjih mesecih razširila tudi na druga področja nogometa in širše športne javnosti, v prvi fazi pa je usmerjena prav k tistim, ki so otrokom najbližji, to so starši.

SPOŠTUJ - kampanja Nogometne zveze Slovenije
SPOŠTUJ - kampanja Nogometne zveze Slovenije FOTO: NZS

Ključna sporočila kampanje Spoštuj:

Tvoja beseda gradi ali zlomi

Starši imajo izjemen vpliv na otrokovo doživljanje športa. Pozitivna spodbuda krepi samozavest in veselje do igre, kritika in pritisk pa povzročata strah in izgubo motivacije.

Nogomet je igra otrok, ne projekt staršev

Otroci v športu iščejo zabavo, prijateljstvo in občutek pripadnosti. Ko starši postavijo svoje ambicije pred otrokove potrebe, šport izgubi svoj pravi pomen.

Podpora je močnejša od pritiska

Največja zmaga starša je, da otrok ostane pogumen, radoveden in predan igri. Spodbuda ob uspehu in razumevanje ob napaki sta največje darilo, ki ga starš lahko da.

Starš je opora, ne trener s tribune

Vloga staršev je, da ustvarjajo spodbudno okolje in dajejo zgled spoštovanja – do otrok, trenerjev, sodnikov in nasprotnikov. Vodenje in taktika so naloga trenerjev.

Spoštuj igro. Spoštuj otroke.

Nogomet naj ostane vir veselja in rasti. S spoštovanjem in pozitivnim navijanjem starši soustvarjajo športno kulturo, v kateri otroci radi ostanejo in se razvijajo.

nogomet nogometna zveza slovenija odgovorno starševstvo
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tvojavest
04. 09. 2025 14.16
in ko se začne trženje sposobnega športnika naj bo tudi takrat financiranje do staršev pošteno.... ( sicer je pa v športu dovoljeno trgovanje z ljudmi kar je na svoj način sporno z zakonodajo o prodajanju in kupovanju ljudi.....)
ODGOVORI
0 0
