Spregovoril po 14 mesecih zapora? Kamor koli grem, preživim!

Alves, ki se je odpovedal svojemu španskemu in brazilskemu potnemu listu, naj bi sicer le dan po izpustitvi gostil svojo družino in prijatelje v svoji hiši v Esplugues de Llobregat, potem ko so se ti brez njega udeležili večerje v Barceloni. Po večerji se je dogajanje nadaljevalo v Alvesovi vili, praznovanje očetovega rojstnega dne pa naj bi trajalo do pete ure zjutraj. Nekdanji branilec bi morda bil iz zapora izpuščen še prej, če ne bi imel finančnih težav in posledično premalo denarja za plačilo visoke varščine. Tudi zaradi tega so se začele govorice, da naj bi mu denar za plačilo varščine zagotovili Neymar oziroma Memphis Depay, toda kasneje so bile vse te govorice zanikane. "Igra, ki jo moram igrati, je na sodišču," je še povedal, priznal pa je tudi dejstvo, da nima pojma, kako dolgo bi lahko trajal sodni postopek. Zaporna kazen, ki jo je prejel, je bila sicer veliko nižja od devetih let zapora, ki so jih zahtevali državni tožilci, in 12 let, kolikor je zahtevala Alvesova obtožnica.