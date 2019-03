Spregovoril zasebni detektiv, ki je 18 mesecev sledil Maradoni

V času Maradone je Napoli proslavil svoja edina državna naslova, in sicer v letih 1987 in 1990. Argentinec je pod Vezuvom osvojil tudi italijanski pokal (1987) in superpokal (1990), leto prej so sinje modri osvojili tudi pokal Uefa.

Diego Armando Maradona je vedno sumil, da so mu v Neaplju, kjer je za tamkajšnji klub Napoli igral med letoma 1984 in 1991, sledili. Zdaj ni več nobenega dvoma, potem ko je knjigo z naslovom Božji vohun izdal Antonino Restino, zasebni detektiv, ki je bil legendarnemu Argentincu za petami od januarja 1988. V intervjuju za dnevnik Il Mattino je Restino priznal, da sta ga najela predsednik Corrado Ferlaino in direktor Luciano Moggi.

"Skrbele so ju govorice o njegovem zasebnem življenju, ki so postajale vedno grše in vznemirjujoče,"je dejal Restino. "Najraje je prihajal v hotel Paradiso, prišel je zvečer in se domov vrnil zgodaj zjutraj. Enkrat, ko sem ga spremljal, sem se od njega oddaljil, nato pa sem ga izsledil med zapeljevanjem moje kolegice. Bilo je neverjetno."

Coppola mu je bil zvest, bivša žena napodila vztrajni zapeljivki

Maradono je vedno in povsod spremljal njegov agent Guillermo Coppola, ki ga je nato nekdanji svetovni prvak obtožil, da mu je ukradel ves denar.

"Nam se je zdel bolj zvest kot kdorkoli. Sledil mu je povsod in izvrševal vse ukaze. Bolj kot agent je bil mešanica med spremljevalcem pri avanturah in služabnikom,"meni Restino. "Bilo je obdobje, ko sta več ur pod njegovo hišo hodili dekleti. To sta počeli več dni, dokler nekega večera ni šla dol Claudia Villafane (med letoma 1984 in 2003 žena Maradone, op. a.) in ju napodila ter jima zagrozila."

'Pričakoval sem, da bodo storili kaj, da bi Diegu pomagali'

Restino se je vsak teden dobil z Moggijem, ki je kasneje "zaslovel" pri Juventusu, kjer se je na čelu belo-črnih zapletel v enega največjih škandalov v zgodovini italijanskega nogometa (Calciopoli), zaradi katerega so Torinčani izpadli v Serie B.

"(Moggi, op. a.) je bil pozoren na vsako podrobnost: enkrat smo ga ujeli, ko se je igral z otroki na ulici, neka gospa pa je nanj vrgla vedro vode. Jasno – ni ga prepoznala," je nadaljeval Restino. "Samo enkrat se je (Moggi, op. a.) ujezil: ko je izvedel, da Diego trenira v garaži svoje hiše s svojim osebnim trenerjem Fernandom Signorinijem, edinim, ki je znal iz njega izvleči najboljše predstave. Napoli o tem ni vedel nič. Vedno sem pričakoval, da bodo storili kaj, da bi Diegu pomagali, a so le poslušali, spremenilo pa se ni nič. Na koncu sem dojel, da Maradona nikoli ne bi sprejel vmešavanja v svoje življenje. Tudi, če bi imeli dokaze."

Redki ga poznajo tako dobro

Upokojeni Restino je še povedal, da mu je žal, ker ni poslušal notranjega glasu in Maradono opozoril na napake, sploh, ker je v letu in pol za njegovimi petami videl, kako ga obkrožajo ljudje vse prej kot brezmadežnega slovesa.

"Želel sem prenehati z delom, se pogovoriti z Diegom in ga opozoriti, kot prijatelj, da naj vse skupaj pošlje k vragu: vse te izkoriščevalce, radovedneže, preprodajalce in ku**e, ki so ga oblegali, da bi se vrnil k svoji pravi naravi, ki je bila vesela, radodarna, polna življenja. Želel sem govoriti z njim, ga spoznati ... Čeprav ga le redki poznajo tako dobro, kot ga poznam jaz,"je sklenil Restino.