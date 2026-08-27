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Nogomet

Sprejel odgovornost za eno največjih sramot v zgodovini kluba, a odstopa ni ponudil

Ljubljana, 27. 08. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.J.
Jugoslav Trenčovski

Nov dan, nova tekma in nova sramota ljubljanske Olimpije. Ko je kazalo, da nižje in slabšer ne gre - so udarili vnovič. Zmaji letošnjo pokalno pot zaključujejo že na prvi oviri. V sredinem popoldnevu je bil v Športnem parku Trbovlje z 1:0 boljši domači tretjeligaš NK Rudar. Lani so zeleno-beli sramotno izpadli proti takratnem drugoligašu Grosuplju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Edini gol na tekmi pred 1500 gledalci v Trbovljah v 11. minuti dosegel Maj Sajovic, Ljubljančane pa je v obup spravljal tudi domači vratar Jasim Mujkanović. Olimpija je v prejšnji sezoni v pokalnem tekmovanju izpadla v četrtfinalu, ko jo je ugnalo Brinje Grosuplje. Izbranci Jugoslava Trenčovskega so tudi novo sezono slovenske prve lige začeli neprepričljivo, po šestih krogih imajo sedem točk, dosegli pa so vsega tri zadetke, najmanj v ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prevzemam odgovornost za katastrofalen pokalni poraz. Predstava je bila zelo slaba. Moram priznati, da sem storil nekaj napak pri rotaciji moštva. Morda je bilo rotiranja celo preveč. Nekateri igralci so bili namreč na drugih položajih, kar se ni obneslo. Jaz sestavljam ekipo in izbiram enajsterico. Nisem računal na Doffa, Vidovška in ostale fante, kar je bila očitno napaka," je za uradno klubsko spletno stran po sramoti proti tretječigašu povedal glavni trener zmajev Jugoslav Trenčovski.

Preberi še Nočna mora Olimpije se nadaljuje: blamaža zmajev proti tretjeligašu

"Opravičujem se navijačem. To je velika škoda in velika sramota za nas in za klub, kot je Olimpija. Zdaj se moramo pogledati v oči, prespati in videti, kaj bo prinesel nov dan. Prevzemam vso odgovornost, saj so to kakovostni igralci, ki jih nismo ustrezno postavili in vključili v ekipo oziroma v našo idejo igre."

Spomin na novo blamažo. Ko je kazalo, da nižje ne gre, so šli še nižjhe in globje v krizo ...
Spomin na novo blamažo. Ko je kazalo, da nižje ne gre, so šli še nižjhe in globje v krizo ...
FOTO: Olimpija Ljubljana

"Ostane nam le državno prvenstvo, kjer bo treba pokazati več. Vsem navijačem in vsem, ki so verjeli v nas, se znova iskreno opravičujem. Ne zaslužimo si njihovega spoštovanja. Naša naloga je, da smo tiho in delamo. Videli bomo, kako naprej. Priznavam vse pomanjkljivosti in storjene napake. Ta poraz gre neposredno na mojo dušo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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27. 08. 2026 10.18
'Sosednji' članek se sprašuje, 'Kako privabiti navijče?'. S pripisom da 'Tribun ne polnijo samo rezultati'. Pa smo kljub vsebu priča totalni razprodaji še tisto malo ugleda, ki ga Olimpija ima. Trener (ki sploh nima nekega renomeja) pravi, da je pač 'rotiral'. Rotiral zakaj? Da se igralci ne bi izčrpali? Sta dve tekmi tedensko preveč? Prvo, kar bi naredila spodobna in sposobna uprava (ki pa žal ni ne eno ne drugo) je, da trenerju 'pokaže rumeni karton' in od njega zahteva, da se obnaša profesionalno, če že sam zahteva plačilo za svoje delo. On ni tam, da odpočije igralce, ampak da jih pripravi na to eno tekmo, oziroma občasno dve tedensko. Drugo je, da se usede 'na štiri oči' z vsakim, ki je sodeloval pri tej sramoti (ob tem tudi pohvale Trboveljskem Rudarju, ki je pokazal, da se da odigrati dve tekmi tedensko in ki je zasluženo sklofutal to skropucalo, ki hodi okoli pod imenom Olimpija), ter opredeli karierno pot; ali sploh želi igrati nogomet in kako (predvsem kako hitro) namerava izboljšati svoje nogometne predstave. Olimpija (tako kot tudi drugi nogometni klubi) ne potrebuje igralcev, ki samo vlečejo plačo in čakajo na naslednjo selitev. Riera je lepo rekel, da rabi največ dvajset igralcev, in sicer takih, ki (vsakič!) želijo pokazati maksimum. Ostali se lahko poskusijo v kakšnem drugem poklicu.
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0 0
Bobi15
27. 08. 2026 10.03
Prevzem odgovornosti bi bil odstop. Seveda makedonski prevarant tega ne bo storil, raje bo počakal, da dobi nogo in pobere še 240.000€, ki bi mu jih klub moral izplačati.
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+2
2 0
Influencer
27. 08. 2026 10.03
sprejel je odgovornost da zaščiti igralce , kaj je on kriv da mu uprava pripelje tretjerazredne nogometaše ki morajo igrat
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+2
2 0
Hc4life
27. 08. 2026 09.58
Konjuslave
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+2
2 0
Paradox
27. 08. 2026 09.57
Stadion bi morali do renovacije celotnega kluba zapreti.
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+4
4 0
RUBEŽ
27. 08. 2026 09.45
HAHAHA, BEŽIGRAD.
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+1
2 1
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