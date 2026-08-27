Sprejel odgovornost za eno največjih sramot v zgodovini kluba, a odstopa ni ponudil

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Edini gol na tekmi pred 1500 gledalci v Trbovljah v 11. minuti dosegel Maj Sajovic, Ljubljančane pa je v obup spravljal tudi domači vratar Jasim Mujkanović. Olimpija je v prejšnji sezoni v pokalnem tekmovanju izpadla v četrtfinalu, ko jo je ugnalo Brinje Grosuplje. Izbranci Jugoslava Trenčovskega so tudi novo sezono slovenske prve lige začeli neprepričljivo, po šestih krogih imajo sedem točk, dosegli pa so vsega tri zadetke, najmanj v ligi.

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"Prevzemam odgovornost za katastrofalen pokalni poraz. Predstava je bila zelo slaba. Moram priznati, da sem storil nekaj napak pri rotaciji moštva. Morda je bilo rotiranja celo preveč. Nekateri igralci so bili namreč na drugih položajih, kar se ni obneslo. Jaz sestavljam ekipo in izbiram enajsterico. Nisem računal na Doffa, Vidovška in ostale fante, kar je bila očitno napaka," je za uradno klubsko spletno stran po sramoti proti tretječigašu povedal glavni trener zmajev Jugoslav Trenčovski.

"Opravičujem se navijačem. To je velika škoda in velika sramota za nas in za klub, kot je Olimpija. Zdaj se moramo pogledati v oči, prespati in videti, kaj bo prinesel nov dan. Prevzemam vso odgovornost, saj so to kakovostni igralci, ki jih nismo ustrezno postavili in vključili v ekipo oziroma v našo idejo igre."

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"Ostane nam le državno prvenstvo, kjer bo treba pokazati več. Vsem navijačem in vsem, ki so verjeli v nas, se znova iskreno opravičujem. Ne zaslužimo si njihovega spoštovanja. Naša naloga je, da smo tiho in delamo. Videli bomo, kako naprej. Priznavam vse pomanjkljivosti in storjene napake. Ta poraz gre neposredno na mojo dušo."