Tanrivermis ni več trener Maribora

" Po uvodu v novo sezono, ko zadeve niso šle v želeno smer, je sprejeta odločitev o spremembi v strokovnem štabu. Tuberk Tanrvermis, ki je vnesel veliko energije v naš skupni projekt, ni več trener NK Maribor. Zahvaljujemo se mu za trud in prizadevnost pri delu, ki ga je opravljal z veliko mero pripadnosti ter želimo vso srečo na nadaljnji trenerski poti ," piše v uradnem sporočilu

Tanrivermis: Privoščili smo si napake, ki se ne smejo zgoditi na tej ravni

"Moštvo bo na torkovem treningu in ob začetku priprav na sobotno tekmo proti Radomljam začasno vodil Radovan Karanović, trener selekcije U19. Odločitev o novem trenerju in vse informacije o sestavi novega strokovnega štaba bomo predstavili v prihodnjih dneh."

Maribor je v tej sezoni hitro končal evropske kvalifikacije za Konferenčno ligo, te je začel in končal v 2. krogu proti Paksiju. V domači ligi je z dvema zmagama, dvema neodločenima izidoma in porazom v sredini lestvice, nazadnje je v soboto doma v zadnjih minutah zapravil vodstvo s 3:1 proti Bravu, s katerim je igral 3:3.