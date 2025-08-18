Svetli način
Nogomet

Tanrivermis ni več trener Maribora

Maribor, 18. 08. 2025 19.49 | Posodobljeno pred 17 minutami

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je po ne posebej uspešnem začetku nove sezone prekinil sodelovanje s trenerjem Tugberkom Tanrivermisom.

"Po uvodu v novo sezono, ko zadeve niso šle v želeno smer, je sprejeta odločitev o spremembi v strokovnem štabu. Tuberk Tanrvermis, ki je vnesel veliko energije v naš skupni projekt, ni več trener NK Maribor. Zahvaljujemo se mu za trud in prizadevnost pri delu, ki ga je opravljal z veliko mero pripadnosti ter želimo vso srečo na nadaljnji trenerski poti," piše v uradnem sporočilu

"Moštvo bo na torkovem treningu in ob začetku priprav na sobotno tekmo proti Radomljam začasno vodil Radovan Karanović, trener selekcije U19. Odločitev o novem trenerju in vse informacije o sestavi novega strokovnega štaba bomo predstavili v prihodnjih dneh."

Maribor je v tej sezoni hitro končal evropske kvalifikacije za Konferenčno ligo, te je začel in končal v 2. krogu proti Paksiju. V domači ligi je z dvema zmagama, dvema neodločenima izidoma in porazom v sredini lestvice, nazadnje je v soboto doma v zadnjih minutah zapravil vodstvo s 3:1 proti Bravu, s katerim je igral 3:3.

nogomet maribor
