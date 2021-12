Sprememba na klopi Radomelj

Bosansko-hercegovski strokovnjak Nermin Bašić se je v Radomlje vrnil to poletje, ko je prevzel vlogo t. i. ekipnega menedžerja. Osemintridesetletnik je na radomeljski klopi že sedel med junijem 2017 in januarjem 2019, ko je postal trener Gorice. Na Primorskem se je zadržal zgolj nekaj mesecev, kasneje pa je bil ob epizodi v Angoli in Egiptu trener bosansko-hercegovskega prvoligaša Tuzla City, ki ga je vodil tudi pred prvo selitvijo na sončno stran Alp.

Kot so sporočili iz radomeljskega tabora, gre za spremembe, ki so del prenove organizacijske strukture. Mesto športnega direktorja je zasedel Andro Fistonić, ki prihaja iz splitskega Hajduka, s katerim so Radomlje pred dnevi sklenile partnersko sodelovanje. Naloge poslovnega direktorja bo v prihodnje opravljal Grega Marinšek, sicer tudi nekdanji nogometaš kluba, tako športni kot poslovni direktor pa bosta neposredno odgovarjala predsedniku kluba Matjažu Marinšku.

Radomljani bodo nogometno pomlad pričakali na zadnjem mestu prvoligaške razpredelnice, a z enakim točkovnim izkupičkom kot Aluminij in Tabor Sežana. Rumeno-črni so v jesenskem delu sezone zbrali 19 točk.