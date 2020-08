Spremembe koledarja PLTS: Olimpija in Gorica začenjata dan kasneje

Tako bosta 12. avgusta na sporedu tekmi med prvakom Celjem in Muro ob 17. uri ter obračun med Mariborom in Aluminijem ob 19. uri. Dan kasneje pa bosta še tekmi med Tabor Sežano in Koprom ob 17. uri ter Olimpijo in Gorico ob 19. uri.

Obračun Domžal in Brava je zaradi pozitivnega primera na novi koronavirus pri Domžalčanih prestavljen za nedoločen čas.

"Več o tem, kdaj bo odigrana, pa bo znanega v petek, ko bodo nogometaši domžalskega prvoligaša ponovno testirani na covid-19," so pred dnevi sporočili z Nogometne zveze Slovenije.