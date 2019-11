Spremembe na San Siru: Boban in Maldini (že) pakirata kovčke?!

Če gre verjeti navedbam spletnega portala Calciomercato.it, se bodo na kultnem San Siru prav kmalu zgodile tektonske spremembe. Takšne, ki vključujejo dvojni odhod iz klubskih pisarn nekoč enega od največjih nogometnih klubov na svetu - AC Milana.



Na izhodnih vratih naj bi bili legendi rdeče-črnih Zvonimir Boban in Paolo Maldini, ki sta se poleti vrnila na velika vrata, a že tri mesece pozneje je zgodba povsem drugačna. Lastniki kluba Ivan Gazidis in Elliot Management želijo po vzoru Manchester Uniteda, ko je svoj čas legendarni Sir Alex Fergusonna Old Traffordu opravljal tri funkcije hkrati - glavni skavt, trener in športni direktor -, na podoben način žezlo vodenja članskega moštva padlega italijanskega velikana predati nemškemu strokovnjaku Ralfu Rangnicku, ki je v preteklosti vodil nemške prvoligaše Stuttgart, Schalke in Leipzig.