'Spremljam nogomet, a mi trenerski premor dobro dene'

"Zdaj imam precej več prostega časa zase, svojo družino in tudi spremljanje nogometnih tekem prek televizijskih zaslonov," v pogovoru za ESPN uvodoma pove dobro razpoloženi Jürgen Klopp, ki ne skriva, katero nogometno moštvo trenutno najraje spremlja.

"Rad si ogledam tekme v vseh najmočnejših nacionalnih prvenstvih, a v zadnjem času me najbolj navdušuje ekipa Salzburga, ki jo na izjemen način vodi moj nekdanji dolgoletni pomočnik Pep Lijnders. On je zelo pomembna oseba v mojem življenju, zato še s toliko večjo pozornostjo spremljam njihov napredek," je poudaril Klopp in v nadaljevanju, jasno, spregovoril nekaj besed tudi o "svojem" Liverpoolu.