Prva med slovensko nogometno elito: Komaj čakam, da bomo fantom sodile same punce

Nogometaši Aluminija in Kopra so v 6. krogu PLTS v Kidričevem odigrali vsega 16 minut in pol, potem pa je moral glavni sodnikBojan Mertik zaradi močnega naliva in posledično neprimernih razmer za igranje tekmo prekiniti in po nekaj minutah še odpovedati. Kljub temu je v v Kidričevem prišlo do zgodovinskega dogodka, saj je prvič v zgodovini slovenske prve lige vlogo pomočnika sodnika opravljala ženska.Staša Špur, nekdanja igralka Pomurja in slovenske reprezentance, je debitirala na prvoligaški tekmi, njen prvenec pa je v sedemnajsti minuti prekinilo neurje.