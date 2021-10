Spursi pokvarili prvo tekmo Newcastla pod novim lastništvom

Na nedeljskih tekmah 8. kroga angleške Premier lige sta se novih treh točk razveselila West Ham United, ki je z 1:0 ugnal Everton ter Tottenham Hotspur, ki je s 3:2 premagal Newcastle United, za katere je bila ta prva tekma odkar je večinski delež kluba kupil Savdski javni naložbeni sklad (PIF). Obračun je zaznamovala prekinitev srečanja ob koncu prvega polčasa, zaradi zdravniške oskrbe enega izmed domačih navijačev.

Everton je na prvi tekmi nedeljskega sporeda gostil West Ham United, ki ga vodi nekdanji strateg modrih iz Liverpoola David Moyes. Tekma je bila precej izenačena, a so bili v vseh pogledih za odtenek boljši gostje iz Londona. Edini zadetek na tekmi je v 74. minuti srečanja po kotu z glavo dosegel branilec italijanski branilec Angelo Ogbonna. West Ham je tako s 14. točkami ujel in zaradi boljše gol razlike tudi prehitel Everton, od šestouvrščenega Manchester Uniteda, ki ima prav tako 14 točk pa beleži en dani zadetek manj. Poleg West Hama, je Everton s tesno zmago proti Newcastlu prehitel tudi Tottenham Hotspur. Londončani so igrali v nogometno prerojenem mestu, kjer od minulega tedna zaradi prevzema klub s strani investitorjev iz Savdske Arabije, vlada prava evforija.

icon-expand Navijači Newcastla navdušeni nad novimi lastniki FOTO: AP

Za Newcastle in njihove nove lastnike se je tekma začela sanjsko, saj je že v drugi minuti z glavo v polno meril Callum Wilson. A veselje domačih navijačev je trajalo le 15 minut, saj je v 17. minuti izenačil Tanguy Ndombele, le pet minut kasneje pa goste v vodstvo popeljal Harry Kane. Za angleškega kapetana je bil to sploh prvi zadetek v aktualni sezoni angleške Premier lige.

icon-expand Harry Kane v borbi s kapetanom Newcastla Jamaalom Lascellesom FOTO: AP

Gostje so pritiskali še naprej, ob koncu prvega polčasa pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Na vzhodni tribuni stadiona se je namreč zgudil navijač, kar je opazil tudi bočni branilec Spursov Sergio Reguilon, ki je na to opozoril glavnega sodnika. Igralci obeh moštev so natto za nekaj minut zapustili igrišče, v tem času pa je zdravstveno osebje stabiliziralo navijačevo stanje in ga odpeljalo v bolnišnico.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nogometaši so se nato vrnili na igrišče in odigrali še preostali sedem minut prveg polčasa. V kratkem obdobju so bili tretjič uspešni gostje, Kane je bil tokrat v vlogi podajalca, v vlogi strelca pa Heung-Min Son.

icon-expand Strelec odločilnega gola Heung-Min Son FOTO: AP

Drugi polčas so podjetneje začeli Londončani, domači nogometaši pa so prežali predvsem na protinapade. Delo jim je otežil soigralec Jonjo Shelvey, ki je v igro vstopil v 60. minuti in v zgolj 13. minutah prejel dva rumena kartona ter bil predčasno poslan pod prho. A 'Srake' se ob glasni podpori navijačev niso predale in v 89. minuti je predložek v mrežo Huga Llorisa pospravil kar branilec Spursov Eric Dier. Za kaj več kot znižanje zaostanka je nogometašem Newcastla zmanjkalo časa, zato bodo morali točke iskati prihodnji vikend proti Crystal Palacu. Tottenham bo naslednjo tekmo angleškega prvenstva odigral proti mestnemu rivalu West Hamu, še prej pa bodo v četrtek v okviru Konferenčne lige gostovali proti Vitesseju.

icon-link Statistika tekme Newcastle United - Tottenham Spurs FOTO: Sofascore.com

8. krog bosta v derbiju klubov iz Londona, ki se nahajata na 13. in 14. mestu lestvice, zaključila Arsenal in Crystal Palace. Slednji bodo pod vodstvom legende Arsenala Patricka Vieire po dveh zaporednih remijih lovili tri točke, ki bi jih na lestvici dvignile nad nasprotnike iz drugega konca Londona. Za Topničarje pa bi tri točke pomenile selitev v zgornjo polovico lestvice, saj bi skočili na deveto mesto.