Spursi utrpeli prvi poraz na novem stadionu: Dobro znamenje za Ajax?

Domači so ohranili podjetnost in petnajst minut kasneje se je v obetavnem položaju znašel Lucas Moura. Brazilec je na robu kazenskega prostora našel dovolj prostora za strel, vendar je žoga le za las zgrešila levo vratnico. Ob koncu prvega polčasa je bil nevaren še Christian Eriksen, čigar strel je z izjemno obrambo prestregel Fabianski.

V drugem delu tekme je sledil hladen tuš za domače, ki so se skušali na vse načine prebiti do gola. Po podaji Marka Arnautovića v kazenski prostor se je do žoge prebil Michail Antonio in jo pospravil za hrbet Huga Llorisa. Proti koncu tekme se je gostom ponudila priložnost za povišanje vodstva, ki pa jo je na veliko olajšanje domačih navijačev prestregel Lloris, vse poskuse Tottenhama pa je v sodnikovem podaljšku spretno ubranil gostujoči čuvaj mreže.

Tottenham kljub porazu ostaja na tretjem mestu prvenstvene lestvice, tri točke pred četrtouvrščenim Chelseajem. Pochettinove varovance v torek čaka prva polfinalna tekma Lige prvakov, v London prihaja nizozemski Ajax.

Tottenham – West Ham 0 : 1 (0 : 0)

Antonio 67.