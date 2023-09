Spuščena žoga v aferi poljub: večina nogometašic se vrača v reprezentanco

Večina španskih reprezentantk, ki stavkajo po aferi Rubiales, se je po dogovoru s špansko nogometno zvezo RFEF in z vlado strinjala, da se bo znova pridružila reprezentanci. Španke, nedavne svetovne prvakinje, v ligi narodov čakata dvoboja proti Švedski in Švici.

icon-expand Poljub Luisa Rubialesa in Jennifer Hermoso FOTO: Profimedia

"Dosegli smo vrsto sporazumov, ki jih bosta sestavila in podpisala zveza in višji športni svet," je novinarjem povedal državni sekretar za šport Victor Francos po pogajanjih, ki so trajala vse do jutranjih ur. "Od 23 vpoklicanih reprezentantk sta dve kljub dogovoru zahtevali možnost, da zaradi osebnega nelagodja zapustita pripravljalni tabor," je dodal Francos. Predstavnik vlade ni razkril imen omenjenih dveh igralk, poudaril pa je, da zanju ne bodo uvedli sankcij, kar je v nasprotju s prejšnjimi napovedmi in z grožnjami o suspenzu in kaznih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nova selektorica Španije Montse Tome je v ponedeljek poskrbela za presenečenje, ko je za tekmi s Švedsko in Švico poklicala 15 svetovnih prvakinj in drugih igralk. Te so namreč pred tem zvezo tudi javno zaprosile, naj jih ne vpokličejo v reprezentanco, dokler ne pride do sprememb znotraj nogometne zveze RFEF po škandalu prisilnega poljuba nekdanjega predsednika Luisa Rubialesa nad nogometašico Jenni Hermoso med svetovnim prvenstvom v Avstraliji.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke