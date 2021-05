Ferran Torres s hat-trickom prvake popeljal do zmage

Medtem ko so meščani že pred časom postali prvaki in se uvrstili v Ligo prvakov za sezono 2021/22, se za številne klube boj za nastop med evropsko klubsko elito nadaljuje v soboto in nedeljo. Sinjemodri so imeli z nekoliko premešano postavo kar nekaj težav s srakami iz Newcastla, čeprav so imeli žogo v svoji posesti kar 83 odstotkov časa. Za City je tri zadetke dosegel Ferran Torres(42., 64., 66.), prvi gol za prvake pa je dal Joao Cancelo (39.). Pri gostih so bili natančni Emil Krafth (25.), Joelinton (45.) ter Joe Willock (62.), ki je v mrežo pospravil svoj odbitek po zgrešeni enajstmetrovki.

Z novimi tremi točkami ima City na vrhu lestvice 83 točk. Drugi je Manchester United s 70, tretji Leicester s 66, četrti pa Chelsea s 64 točkami. Klubi na prvih štirih mestih razpredelnice, ki vodijo v Ligo prvakov, so odigrali 36 tekem. Z odigrano tekmo manj sledijo Liverpool (60), West Ham (58), Tottenham (56) in Everton (56). V Ligi Evropa bosta igrala peto in šestouvrščeni klub, sedmi pa bo nastopil v kvalifikacijah za novo konferenčno ligo.

West Ham bo v soboto gostoval pri Brightonu, Tottenham bo v nedeljo igral doma proti Wolverhamptonu, isti dan bo Liverpool gostoval pri odpisanemu West Bromwichu, Everton pa bo gostil zadnjeuvrščeni Sheffield United.

Iz lige je poleg West Bromwicha in Sheffielda izpadel še Fulham.



Izid, angleška liga, 36. krog:

Newcastle -Manchester City 3:4(2:2)

Krafth 25., Joelinton 45., Willock 62.; Joao Cancelo 39., Ferran Torres 42., 64., 66.