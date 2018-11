Fifa želela, da se derbi River - Boca odigra, Maradona napadel predsednika države

"Šokiran sem nad tem, kar se je zgodilo. Na nas so šli s solzivcem, kar je pri meni izzvalo alergijsko reakcijo. Nismo mogli igrati. V takih trenutkih si želiš le slišati s člani družine, da bi vedeli, da smo živi in zdravi," je v izjavi za javnost povedal legendarni argentinski nogometaš Carlos Tevez .

Zdi se, da bi v normalnem nogometnem svetu, pokal Cope Libertadores moral romati v roke Boce Juniors, saj so navijači River Platea prestopili mejo. Z barbarskim napadom na avtobus mestnega rivala so poškodovali več igralcev, policija pa je morala posredovati s solzivcem, kar je pri nogometaših izzvalo alergijsko reakcijo. Kljub vsemu je Fifa namesto strogih sankcij za River vztrajala, da naj se tekma odigra.

Svetovni mediji so sicer enotni: nogomet je v soboto zvečer doživel veliko sramoto. Kar bi moral biti svetovni nogometni praznik, je postal trenutek groze zaradi določenih oseb, ki uničujejo nogomet zaradi denarja. Najlažje je zaključiti, da so zaradi napada na avtobus Boce Juniors navijači Riverja pošastni, a vendarle gre iskati razloge drugje. In sicer v argentinskem podzemlju, ki je najverjetneje pripravilo maščevanje oblastem - napad na nogometaše Boce.

Conmebol, ki je vedel, da gre za tekmo visokega tveganja, saj gre za največji mestni derbi na svetu, je naredil premalo za varnost nogometašev. Šlo naj bi za skupino navijačev iz podzemlja, ki je v petek ostala brez 300 vstopnic, ki so jih želeli preprodati, kar naj bi jim domnevno prineslo 165.000 evrov zaslužka. V petek naj bi tožilstvo prijelo vodjo skupine Los Borrachos del Tablon(Pijanci iz Tablona, op. p.) Caverna Godoya in preprečilo dobičkonosen posel. A dokazi niso bili dovolj trdni, da bi vodjo skupine obdržali v priporu. V nekaj urah je prišel na prostost, a vendarle naj v napadu na avtobus ne bi bil udeležen.

Glede na to, kar je razvidno s posnetkov, se zdi, da je bilo vse skupaj načrtovano s strani skupine Los Borrachos del Tablon. Videlo se je namreč, da se na ulici Monroe, ki ni bila ograjena in zaščitena s strani oblasti, zbira veliko število navijačev Riverja. Prav tam so se začeli napadi na avtobus. Zakaj oblasti niso zavarovale te ulice, vedo le same.

Fifa želela, da se igra

"Želim, da ljudje vedo, kako so nas silili v to, da igramo kljub temu, da so naši igralci poškodovani," je brez dlake na jeziku povedal Tevez. "Vodilni možje argentinske zveze, Conmebola in Fife so želeli, da gremo na zelenico, a mi se nismo niti še preoblekli," je še pojasnil.

Še več: argentinski novinar Juan Arango trdi, da je predsednik FifeGianni Infantino sporočil glavnemu človeku Boce Danielu Angelici, da bo njegov klub ostro kaznovan, če bo odpovedal igranje tekme. Vodilne organizacije naj bi poslale celo svoje zdravnike, ki so ocenili, da so gostje sposobni za igro, čeprav so imeli še povite oči. Spomnimo, ko se je v evropski Ligi prvakov aprila 2017 zgodil napad na avtobus Borussie Dortmund in je prišlo do poškodbeMarca Bartraja, je Uefa nemudoma tekmo med Nemci in Monacom prestavila.