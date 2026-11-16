'Sramota! In to ni prvič, da se je zgodilo kaj takega'

Španci poudarjajo, da so navijači furije med angleško himno sprva vzklikali "Mi smo svetovni prvaki" , nato pa so sledili žvižgi. "Sramotno žvižganje angleški himni," se glasi naslov članka na omenjenem portalu, v katerem so med drugim zapisali naslednje.

Ugledni španski športni dnevnik Marca po tekmi ni poročal le o dogajanju na zelenici, temveč je opozoril tudi na pojav, ki se po besedah tamkajšnjih novinarjev dogaja prepogosto – žvižganje ob predvajanju himne nasprotne ekipe.

"Na obrazu Thomasa Tuchla se je pojavil ironičen nasmešek, ko je dober del tribun začel žvižgati takoj, ko je zadonela angleška himna. Zvoki himne 'God Save the King' so se najprej prepletli z vzkliki 'Mi smo svetovni prvaki', nato pa so jih preglasili žvižgi. To ni prvič, da se je zgodilo kaj takega. Žvižganje himnam gostujočih reprezentanc je postalo prepogosto. Že Luis Enrique je v Sevilli na dan, ko se je Španija pred štirimi leti uvrstila na svetovno prvenstvo v Katarju, izrazil obžalovanje zaradi žvižgov med švedsko himno. Lani marca v Villarrealu in Barceloni pa se je isto ponovilo pri himnah Srbije in Egipta," so zapisali pri Marci.

Dodali so še, da so angleški navijači, ki jih je bilo na Atleticovem stadionu nekaj več kot tri tisoč, v odgovor začeli žvižgati med špansko himno, vendar so jih domači gledalci hitro preglasili.