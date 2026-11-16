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Nogomet

'Sramota! In to ni prvič, da se je zgodilo kaj takega'

Madrid, 16. 11. 2026 09.43 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Španski navijači

Anglija je v šestem krogu Lige narodov v skupini A3 s 3:2 premagala Španijo in s tem prekinila neverjeten niz aktualnih evropskih in svetovnih prvakov, ki so bili do obračuna s tremi levi neporaženi na kar 44 uradnih tekmah. Varovanci Thomasa Tuchla so si z zmago zagotovili prvo mesto v skupini, medtem ko je furija končala na drugem. Obe reprezentanci bosta marca zaigrali v četrtfinalu lige narodov. A bolj kot o sami tekmi so se španski mediji razpisali o "novi nacionalni sramoti".

Ugledni španski športni dnevnik Marca po tekmi ni poročal le o dogajanju na zelenici, temveč je opozoril tudi na pojav, ki se po besedah tamkajšnjih novinarjev dogaja prepogosto – žvižganje ob predvajanju himne nasprotne ekipe.

Španci poudarjajo, da so navijači furije med angleško himno sprva vzklikali "Mi smo svetovni prvaki", nato pa so sledili žvižgi. "Sramotno žvižganje angleški himni," se glasi naslov članka na omenjenem portalu, v katerem so med drugim zapisali naslednje. 

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"Na obrazu Thomasa Tuchla se je pojavil ironičen nasmešek, ko je dober del tribun začel žvižgati takoj, ko je zadonela angleška himna. Zvoki himne 'God Save the King' so se najprej prepletli z vzkliki 'Mi smo svetovni prvaki', nato pa so jih preglasili žvižgi. To ni prvič, da se je zgodilo kaj takega. Žvižganje himnam gostujočih reprezentanc je postalo prepogosto. Že Luis Enrique je v Sevilli na dan, ko se je Španija pred štirimi leti uvrstila na svetovno prvenstvo v Katarju, izrazil obžalovanje zaradi žvižgov med švedsko himno. Lani marca v Villarrealu in Barceloni pa se je isto ponovilo pri himnah Srbije in Egipta," so zapisali pri Marci.

Dodali so še, da so angleški navijači, ki jih je bilo na Atleticovem stadionu nekaj več kot tri tisoč, v odgovor začeli žvižgati med špansko himno, vendar so jih domači gledalci hitro preglasili.

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KOMENTARJI4

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U1783851350655
16. 11. 2026 11.27
Izraelu se pa lahko.
Odgovori
0 0
knapeljc
16. 11. 2026 11.03
Kaki igralci, taki gledalci.
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
16. 11. 2026 10.43
So vam malo peruti pristrigli in čas je da dobijo kazen ker himni se ne zvižga
Odgovori
+7
7 0
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 10.36
Goveja fuzbal publika pač.
Odgovori
+7
7 0
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