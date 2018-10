Sramota: Kokorin in Mamayev s pestmi nad visokega člana ruskega ministrstva

Vse se je začelo s prošnjo Denisa Paka nogometašema, za katera se je kasneje izkazalo, da sta bila v opitem stanju, naj malce spustita ton, nakar sta se Aleksandr Kokorin in Pavel Mamayev odločila kar fizično obračunati z visokim članom ruskega ministrstva za industrijo in trgovino ter njegovim prijateljem Sergeyem Gaisinom . Kokorin je v nadaljevanju vzel v roke tudi stol in udaril Paka, ki je pri tem utrpel lažji pretres možganov. Vse skupaj je posnela tudi kamera gostinskega objekta, s čigar posnetka je jasno razvidno, da sta bila nogometaša zelo agresivna in se šele ob posredovanju drugih gostov uspela vsaj malce umiriti.

Osramočena Alana, Kolobkov ogorčen

"Poskušajte ju vsaj malce razumeti, saj sta bila alkoholizirana. Zelo sem razočarana nad svojim soprogom, prav sram me je," pa je za ruske medije izjavila pretresena žena Pavla Mamayeva - Alana.



Sramota brez primere ni ušla celotnemu ruskemu političnemu vrhu, še posebej je deviantno vedenje omenjenih nogometašev ostro obsodil minister za šport Pavel Kolobkov, ki je v izjavi za javnost med drugim potrdil, da sta Kokorin in Mamayev zaključila s kariero vrhunskih športnikov.



"Takšno vedenje ne sodi ne le na športna prizorišča, temveč tudi drugod, kjer bi morali biti vrhunski športniki vzor mladini. To, kar sta storila Kokorin in Mamayev, je nesprejemljivo, zato bosta morala sprejeti najhujše mogoče posledice," je bil kratek in jasen Kolobkov.