Sramota na Poljudu: močilo je celo komentatorja

"Večni derbi od vseh zahteva 100 odstotkov," je v objavi, ki je hitro postala viralna, zapisal imetnik televizijskih pravic za hrvaško prvenstvo. Šlo je za videoposnetek, na katerem dež moči tudi komentatorja Matea Pukšarja , ki je svoje zapiske poskušal zaščititi s prosojnimi mapami.

Pukšar je v zadnjih minutah obračuna tudi javno pozval hrvaške politike, da naši južni sosedje nujno potrebujejo vsaj dva nova stadiona. S tem je seveda mislil na Poljud in Maksimir.

Domovanje splitskega Hajduka je namreč že dolgo časa zelo dotrajano. Luknjasta streha ne nudi več zaščite pred elementi, obenem pa je tudi zelenica, podobno kot to velja za Stožice v Ljubljani, pogosto v milo rečeno vprašljivem stanju.