Sramota na Poljudu: močilo je celo komentatorja

"Večni derbi od vseh zahteva 100 odstotkov," je v objavi, ki je hitro postala viralna, zapisal imetnik televizijskih pravic za hrvaško prvenstvo. Šlo je za videoposnetek, na katerem dež moči tudi komentatorja Matea Pukšarja, ki je svoje zapiske poskušal zaščititi s prosojnimi mapami.
Pukšar je v zadnjih minutah obračuna tudi javno pozval hrvaške politike, da naši južni sosedje nujno potrebujejo vsaj dva nova stadiona. S tem je seveda mislil na Poljud in Maksimir.
Domovanje splitskega Hajduka je namreč že dolgo časa zelo dotrajano. Luknjasta streha ne nudi več zaščite pred elementi, obenem pa je tudi zelenica, podobno kot to velja za Stožice v Ljubljani, pogosto v milo rečeno vprašljivem stanju.
Istočasno hrvaško javnost buri tudi usoda stadiona Maksimir, na katerem igra Dinamo Zagreb. Trenutni objekt je daleč od modernih smernic Uefe. Pred tedni je klub predstavil načrt za izgradnjo novega stadiona z istim imenom na istem mestu, vendar je ideja naletela na gnev navijačev. Številni zahtevajo, da bi moral biti razpis, na katerega se je prijavilo kar 88 projektov, ponovljen.
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