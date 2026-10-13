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Nogomet

Sramota na Poljudu: močilo je celo komentatorja

Split, 13. 10. 2026 18.08 pred 51 minutami 1 min branja 5

Avtor:
J.B.
Komentator na Poljudu

V nedeljo je Hajduk Split dobil največji hrvaški derbi, po katerem pa so bolj kot rezultat (2:1) odmevale neregularne razmere. Zaradi neurja je bila zelenica Poljuda v zaključku povsem razmočena. Dež pa je še enkrat več razgalil, kako dotrajan je nekdanji ponos nogometa v Dalmaciji. Zmočilo je celo komentatorja tekme.

"Večni derbi od vseh zahteva 100 odstotkov," je v objavi, ki je hitro postala viralna, zapisal imetnik televizijskih pravic za hrvaško prvenstvo. Šlo je za videoposnetek, na katerem dež moči tudi komentatorja Matea Pukšarja, ki je svoje zapiske poskušal zaščititi s prosojnimi mapami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pukšar je v zadnjih minutah obračuna tudi javno pozval hrvaške politike, da naši južni sosedje nujno potrebujejo vsaj dva nova stadiona. S tem je seveda mislil na Poljud in Maksimir.

Domovanje splitskega Hajduka je namreč že dolgo časa zelo dotrajano. Luknjasta streha ne nudi več zaščite pred elementi, obenem pa je tudi zelenica, podobno kot to velja za Stožice v Ljubljani, pogosto v milo rečeno vprašljivem stanju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Istočasno hrvaško javnost buri tudi usoda stadiona Maksimir, na katerem igra Dinamo Zagreb. Trenutni objekt je daleč od modernih smernic Uefe. Pred tedni je klub predstavil načrt za izgradnjo novega stadiona z istim imenom na istem mestu, vendar je ideja naletela na gnev navijačev. Številni zahtevajo, da bi moral biti razpis, na katerega se je prijavilo kar 88 projektov, ponovljen.

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KOMENTARJI5

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gullit
13. 10. 2026 19.13
Lahko bi jim Olimpija brisače posodila
Odgovori
0 0
cripstoned
13. 10. 2026 18.46
Poljud ali spotify neucamp...aquapark
Odgovori
-3
0 3
Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 19.19
Tudi vas že nekaj časa ne na suho
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 18.29
Ampak Poljud ima streho za razliko od Nou Campa in odvisno kdo gleda in kaj vidi , a ne manucao ?
Odgovori
+5
5 0
Vladimir.Krutov
13. 10. 2026 18.37
+
Odgovori
+4
4 0
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