Dvojna sramota v Parizu: napačna himna za Albance in njihove 'armenske' navijače

Francoska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za Euro s 4:1 premagala Albanijo, tekma pa se je po napaki organizatorjev v Parizu začela z desetminutno zamudo. Francoski organizatorji so si pred kvalifikacijsko tekmo z Albanijo privoščili sramotno napako. Najprej je na Stade de France glasno zadonela andorska namesto albanske himne, ki so jo prireditelji kljub zbeganim pogledom nogometašev in številnim žvižgom s tribun odvrteli do konca.

Ko so le ugotovili, da gre za napako, so kot v rubriki, saj ni res, pa je, zagrešili še drugo veliko napako. Glavni napovedovalec na stadionu se je opravičil za napako, češ da imajo tehnične težave s himno, nato pa pozval navijače, naj zdaj prisluhnejo in "spoštujejo himno Armenije". Nato je opazil svoj spodrsljaj in se popravil v "Albanije".

Albanci niso hoteli začeti tekme, dokler organizatorji ne popravijo napake in dokler ne zavrtijo njihove himne. Potem so organizatorji le zavrteli pravo himno, ki so jo na stadionu pozdravili z bučnim aplavzom, tekma pa se je začela s skoraj desetminutno zamudo. Evropska nogometna zveza (Uefa) je pozneje na svoji spletni strani zapisala, da je šlo za himno Andore namesto Albanije. Naslednji tekmec Francozov v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je sicer Andora, s katero se bodo svetovni prvaki pomerili v torek.