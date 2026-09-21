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Nogomet

Sramota vseh sramot: med minuto molka obrnili hrbet in prepevali pesmi

Torino, 21. 09. 2026 07.34 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Navijači Juventusa

Zadnja prvenstvena zmaga nogometašev Juventusa je ostala v senci nedopustnega vedenja njegovih najglasnejših privržencev, ki so si privoščili sramoto brez primere. Del navijačev stare dame je namreč med minuto molka v spomin na preminulo legendo milanskega Interja in italijanskega nogometa Sandra Mazzolo z obrnjenimi hrbti začel prepevati navijaške pesmi.

Nogometaši Juventusa so se v italijanskem prvenstvu vrnili na zmagovalna pota in z domačo zmago z 2:0 proti Atalanti vknjižili pomembne tri točke. Francisco Conceicao v 28. in Bremer v 77. minuti sta bila moža odločitve za Bianconere, ki so se s to zmago povzpeli na sedmo mesto prvenstvene lestvice in imajo zdaj na svojem računu 10 točk.

To je bila prepričljiva predstava varovancev Luciana Spallettija, vendar je del Juventusovih navijačev poskrbel, da vse le ni minilo v pozitivnem vzdušju. Natančneje, najgostejše jedro navijačev s tribune "Curva Sud", ki je italijansko javnost zgrozilo že pred samim začetkom tekme. Medtem ko so se na stadionu Allianz namreč poklanjali spominu na preminulega Sandra Mazzolo - legendo Interja in enega največjih italijanskih nogometašev -, ki je umrl dan prej v 83. letu starosti, se je del organiziranih navijačev Juventusa odločil storiti ravno nasprotno.

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Namesto molka so z obrnjenimi hrbti začeli prepevati navijaške pesmi, namesto poklona velikanu italijanskega nogometa Mazzoli pa so skandirali imena preminulih velikanov Juventusa – Gaetana Sciree, Andree Fortunata in Giannija Agnellija. Pomembno je poudariti, da je šlo le za manjši del navijačev, a vseeno dovolj opazen, da je ukradel vso pozornost med trenutkom, ko bi morali v miru izkazati spoštovanje in pieteto do Mazzole.

Za vsem tem seveda stoji veliko rivalstvo med Juventusom in Interjem, ki pa, kot je razvidno tudi iz tega primera, žal ne pozna meja. V negativnem smislu, jasno. Sandro Mazzola ni bil le simbol Interja. V svojih 17 sezonah z Nerazzurri je osvojil štiri naslove italijanskega prvaka, dva pokala državnih prvakov in dva medcelinska pokala, z Italijo pa je leta 1968 postal evropski prvak. V Italiji so se mu ta konec tedna na vseh igriščih odločili izkazati zasluženo spoštovanje z minuto molka.

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manga
21. 09. 2026 08.50
O vnovičnem zbiranju Albancev v Sloveniji ob izreku sodbe haaškega sodišča Tačiju in ostalim za vojne zločine pa niti besedice.Tuji mediji so pa poročali.Zakaj ?
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Banion
21. 09. 2026 08.27
navijači kakršni so pač, po večini brez kulture so mislisli da mu izkazujejo čast
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0 0
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