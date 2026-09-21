Sramota vseh sramot: med minuto molka obrnili hrbet in prepevali pesmi

Nogometaši Juventusa so se v italijanskem prvenstvu vrnili na zmagovalna pota in z domačo zmago z 2:0 proti Atalanti vknjižili pomembne tri točke. Francisco Conceicao v 28. in Bremer v 77. minuti sta bila moža odločitve za Bianconere, ki so se s to zmago povzpeli na sedmo mesto prvenstvene lestvice in imajo zdaj na svojem računu 10 točk.

To je bila prepričljiva predstava varovancev Luciana Spallettija, vendar je del Juventusovih navijačev poskrbel, da vse le ni minilo v pozitivnem vzdušju. Natančneje, najgostejše jedro navijačev s tribune "Curva Sud", ki je italijansko javnost zgrozilo že pred samim začetkom tekme. Medtem ko so se na stadionu Allianz namreč poklanjali spominu na preminulega Sandra Mazzolo - legendo Interja in enega največjih italijanskih nogometašev -, ki je umrl dan prej v 83. letu starosti, se je del organiziranih navijačev Juventusa odločil storiti ravno nasprotno.