Sramota za Infantina: palestinski predstavnik zavrnil rokovanje z izraelskim

Predsednik Fife Gianni Infantino je pozval k miru in enotnosti. Poudarili so napredek, dosežen v boju proti rasizmu, predsednik Infantino pa je najavil namero, da bo leta 2027 ponovno kandidiral za prvega moža svetovnega nogometa. V svojem uvodnem nagovoru je Infantino poudaril edinstveno moč nogometa pri gradnji mostov v razdeljenem svetu, "saj se vseh 48 sodelujočih članic pripravlja, da zasijejo" na letošnjem SP in posredujejo močno sporočilo enotnosti.

"Seveda bo Iran sodeloval na letošnjem SP in seveda bo igral v Združenih državah Amerike. Razlog za to je zelo preprost, dragi prijatelji, saj se moramo združiti, moramo združiti ljudi," je eno izmed najbolj perečih težav ta čas izpostavil Infantino.