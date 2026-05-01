Nogomet

Sramota za Infantina: palestinski predstavnik zavrnil rokovanje z izraelskim

Vancouver, 01. 05. 2026 15.40 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Lu.M STA
Neuspešno rokovanje med palestinskim in izraelskim predsednikom zveze

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je na 76. kongresu zbrala v Vancouvru v Kanadi, na katerem so poudarili, da bo prihajajoče svetovno prvenstvo v Severni Ameriki združilo ljudi sveta v duhu harmonije in spoštovanja, Gianni Infantino pa je najavil ponovno kandidaturo za predsednika, so sporočili iz Fife. Na kongresu je poskušal doseči simbolično rokovanje izraelskega in palestinskega predstavnika nogometnih zvez, a je njegov poskus izpadel jalovo, ko je palestinski predstavnik v protestu zapustil oder.

FOTO: AP

Predsednik Fife Gianni Infantino je pozval k miru in enotnosti. Poudarili so napredek, dosežen v boju proti rasizmu, predsednik Infantino pa je najavil namero, da bo leta 2027 ponovno kandidiral za prvega moža svetovnega nogometa. V svojem uvodnem nagovoru je Infantino poudaril edinstveno moč nogometa pri gradnji mostov v razdeljenem svetu, "saj se vseh 48 sodelujočih članic pripravlja, da zasijejo" na letošnjem SP in posredujejo močno sporočilo enotnosti.

"Seveda bo Iran sodeloval na letošnjem SP in seveda bo igral v Združenih državah Amerike. Razlog za to je zelo preprost, dragi prijatelji, saj se moramo združiti, moramo združiti ljudi," je eno izmed najbolj perečih težav ta čas izpostavil Infantino.

Udeleženci kongresa so poslušali izjavi Palestinske nogometne zveze (PFA) in Izraelske nogometne zveze (IFA). Predsednik Infantino se je poklonil nedolžnim žrtvam nasilja v regiji in vztrajal pri uporabi nogometa za gradnjo mostov. A se to ni zgodilo niti med uradnim fotografiranjem, saj je palestinski nogometni predsednik zavrnil fotografiranje z izraelskim. "Naše ljudstvo trpi!" so se slišale besede Palestinca, ki so marsikateremu navzočemu funkcionarju nastavile ogledalo.

Kongres FIFA je odobril tudi letno poročilo za lansko leto, vključno s proračunom za obdobje 2027–2030, ki predvideva rekordnih 14 milijard ameriških dolarjev prihodkov (10,4 milijarde evrov), pri čemer bo 211 članic FIFA upravičenih do financiranja razvoja nogometa. To predstavlja osemkratno povečanje v primerjavi s programi, ki so veljali pred letom 2016. Program Forward (naprej) bo dosegel nov rekord v višini 2,7 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov).

FOTO: AP

Potrjeno je bilo, da bo 77. in volilni kongres potekal 18. marca 2027 v Rabatu v Maroku. Pred tem bo 23. novembra letos potekal virtualni izredni kongres Fife, ki bo kot samostojni dogodek imenoval gostitelje svetovnega prvenstva v nogometu za ženske v letih 2031 in 2035.

KOMENTARJI19

tamiflu
01. 05. 2026 16.52
vsaka mu čast na pogumu
0 0
Greznica
01. 05. 2026 16.49
Infantino po novem mirovnik al kwa? kaj ima to s fuzbalom? ... bolano ...
+2
2 0
Kolllerik
01. 05. 2026 16.48
Ja čudno, a ne.
0 0
Veščec
01. 05. 2026 16.35
ne, še enkrat kandidirat.če pa že,pa upam d bo takratko potegnu,pa to
0 0
Teflonka
01. 05. 2026 16.32
Pravilno!
+2
4 2
sukar 1
01. 05. 2026 16.30
to je ta, ki je oranžnemu dal okoli vratu plehnato igračko...
+5
6 1
natmat
01. 05. 2026 16.30
S krvavimi rokami se ne rokuje...
+8
9 1
geemale
01. 05. 2026 16.25
aja, in vi se čudite.... dobr da ni zalepu žida ko gluho svino....
+5
8 3
Nikdar več
01. 05. 2026 15.57
Jaz ga razumem.
+5
13 8
Actual Asparagus
01. 05. 2026 16.24
Seveda, ker ne razumeš drugih zadev.
-7
4 11
