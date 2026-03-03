Sramotna poteza Rüdigerja: 'Vsaj 10 tekem ne bi smel igrati'

Antonio Rüdiger je znan po svojem eratičnem obnašanju na terenu, ki jezi številne nasprotnike, saj je igranje proti nemškemu branilcu velikokrat lahko tudi nevarno. Nova "žrtev" 33-letnika je bil tokrat Diego Rico , levi bočni branilec Getafeja je v 26. minuti ob padcu v obraz dobil Nemčevo koleno, kar je bilo seveda vse prej kot prijetno. Rico je na srečo ušel brez posledic, podobno kot Rüdiger, ki za grob nešporten prekršek ni bil kaznovan. Glavni delilec pravice Alejandro Muniz Ruiz ni dosodil niti prostega strela za gostujočo ekipo, kar je seveda dodobra razjezilo varovance Joseja Bordalasa .

Po tekmi je bil v izjavi za medije oster tudi Rico, ki ni mogel dojeti, da Nemec za svoje nevarno početje ni prejel niti najmanjše kazni. Trdil je tudi, da prekršek ni bil nenameren, temveč rezultat prejšnjega konflikta med obema igralcema: "Šlo je za nameren napad name, v to sem prepričan. Jasno je, da me je udaril zanalašč, vsi lahko to vidijo. V prejšnji akciji sva se malce prerivala, kar se je končalo s prekrškom, ko se je vračal v obrambo, mi je govoril določene stvari. Vse v svoji moči je naredil, da me je zadel," je bil brez dlake na jeziku Rico.

Po srečanju je opozoril tudi na sodniški kriterij v Španiji, prepričan je, da so večji klubi favorizirani s strani iberskih sodnikov: "Če bi bile vloge zamenjane, bi dobil vsaj 10 tekem prepovedi, ali pa celo do konca sezone, res je bizarno. Ne vem, zakaj ni bil uporabljen VAR, mislil sem, da je namenjen točno takšnim situacijam, bizarno res."