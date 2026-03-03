Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Sramotna poteza Rüdigerja: 'Vsaj 10 tekem ne bi smel igrati'

Madrid, 03. 03. 2026 18.59 pred 47 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Lu.M
Prekršek Rüdigerja nad Ricom

Nov poraz madridskega Reala proti Getafeju pred domačimi navijači je znova zvabil plaz kritik s tribun Bernabeua, ki so svojim ljubljencem namenili koncert žvižgov. Po koncu srečanja je v javnosti odmevala tudi nešportna poteza Antonia Rüdigerja, ki je v 26. minuti s kolenom v obraz zadel gostujočega branilca Diega Rica. Nemški reprezentant je na igrišču ušel kazni, kar je seveda dodobra razjezilo 33-letnega Španca.

Antonio Rüdiger
Antonio Rüdiger
FOTO: Profimedia

Antonio Rüdiger je znan po svojem eratičnem obnašanju na terenu, ki jezi številne nasprotnike, saj je igranje proti nemškemu branilcu velikokrat lahko tudi nevarno. Nova "žrtev" 33-letnika je bil tokrat Diego Rico, levi bočni branilec Getafeja je v 26. minuti ob padcu v obraz dobil Nemčevo koleno, kar je bilo seveda vse prej kot prijetno. Rico je na srečo ušel brez posledic, podobno kot Rüdiger, ki za grob nešporten prekršek ni bil kaznovan. Glavni delilec pravice Alejandro Muniz Ruiz ni dosodil niti prostega strela za gostujočo ekipo, kar je seveda dodobra razjezilo varovance Joseja Bordalasa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tekmi je bil v izjavi za medije oster tudi Rico, ki ni mogel dojeti, da Nemec za svoje nevarno početje ni prejel niti najmanjše kazni. Trdil je tudi, da prekršek ni bil nenameren, temveč rezultat prejšnjega konflikta med obema igralcema: "Šlo je za nameren napad name, v to sem prepričan. Jasno je, da me je udaril zanalašč, vsi lahko to vidijo. V prejšnji akciji sva se malce prerivala, kar se je končalo s prekrškom, ko se je vračal v obrambo, mi je govoril določene stvari. Vse v svoji moči je naredil, da me je zadel," je bil brez dlake na jeziku Rico.

Po srečanju je opozoril tudi na sodniški kriterij v Španiji, prepričan je, da so večji klubi favorizirani s strani iberskih sodnikov: "Če bi bile vloge zamenjane, bi dobil vsaj 10 tekem prepovedi, ali pa celo do konca sezone, res je bizarno. Ne vem, zakaj ni bil uporabljen VAR, mislil sem, da je namenjen točno takšnim situacijam, bizarno res."

antonio Rüdiger real madrid grob prekršek rdeč karton

100 dni do SP: ZDA v vojni, Mehika v plamenih

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Valkidžija
03. 03. 2026 19.46
Še eden neavtohtoni Nemec brez olike. Košarkaša že imajo takega, sedaj pa še fuzbalar.
Odgovori
0 0
ODRESENIK
03. 03. 2026 19.46
To je ko so nekateri prehitro prilezl iz dreves
Odgovori
0 0
Lucky
03. 03. 2026 19.38
Fabrica je že proizvedla naslednika. Asnciu super gre.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
03. 03. 2026 19.34
No tudi getafe ni glih igral nežno
Odgovori
0 0
Miran1960
03. 03. 2026 19.21
Se sploh ni za čudit, pri teh grezničarjih je to vlogo opravljal Pepe, pa Ramos in zdaj ta model.
Odgovori
+3
3 0
cripstoned
03. 03. 2026 19.20
Zmaga ali poraz farsici so vedno z nami hahahahaaha....rudiger?? Se premalo je kaznoval simuliranje getafeja
Odgovori
-3
0 3
friki24
03. 03. 2026 19.30
kje si prpica kaj se ne javljas tam, ko bi se moral? so polne hlacke?💩
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel7
03. 03. 2026 19.07
Rudiger je dokazano mentalno prizadeta oseba. Povsod po svetu bi za tale namerni poskus poškodovanja nasprotnega igralca dobil rdečega in 10 tekem prepovedi !!!
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
vizita
Portal
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Doživela nenaden kolaps pljuč
Doživela nenaden kolaps pljuč
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
cekin
Portal
Tretja izdaja ljudskih obveznic tudi za mladoletne fizične osebe
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
okusno
Portal
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551