Sramotni vzkliki o pokojnem Joti razjezili Ronalda

Al-Hilal je na gostovanju pri Al-Taawounu slavil s kar 6:0, a je visoko zmago zasenčil dogodek na tribunah. Del domačih navijačev je med tekmo začel vzklikati ime Dioga Jote, nekdanjega portugalskega reprezentanta, ki je julija lani skupaj z bratom Andrejem Silvo umrl v prometni nesreči v Španiji.

Vzkliki so bili namenjeni vezistu Al-Hilala Rubenu Nevesu, enemu Jotinih najtesnejših prijateljev. Skupaj sta igrala pri Wolverhamptonu in v portugalski reprezentanci, Neves pa je bil po tragični smrti prijatelja tudi eden od tistih, ki so na pogrebu nosili njegovo krsto.

Posnetki s tribun, ki so hitro zakrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo Nevesov odziv. Portugalec je po vzklikih najprej pokazal proti svojim očem, nato pa proti nebu. Po tekmi je dejal: "Upam, da po tem ne bodo šli molit."