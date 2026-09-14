Sramotni vzkliki o pokojnem Joti razjezili Ronalda

Al-Hilal je na gostovanju pri Al-Taawounu slavil s kar 6:0, a je visoko zmago zasenčil dogodek na tribunah. Del domačih navijačev je med tekmo začel vzklikati ime Dioga Jote, nekdanjega portugalskega reprezentanta, ki je julija lani skupaj z bratom Andrejem Silvo umrl v prometni nesreči v Španiji.
Vzkliki so bili namenjeni vezistu Al-Hilala Rubenu Nevesu, enemu Jotinih najtesnejših prijateljev. Skupaj sta igrala pri Wolverhamptonu in v portugalski reprezentanci, Neves pa je bil po tragični smrti prijatelja tudi eden od tistih, ki so na pogrebu nosili njegovo krsto.
Posnetki s tribun, ki so hitro zakrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo Nevesov odziv. Portugalec je po vzklikih najprej pokazal proti svojim očem, nato pa proti nebu. Po tekmi je dejal: "Upam, da po tem ne bodo šli molit."
Dogodek je močno razburil tudi Cristiana Ronalda. Napadalec Al-Nassra se je oglasil pod posnetkom incidenta na Instagramu in od vodstva savdske lige zahteval odločen odziv.
"Liga mora ukrepati in kaznovati takšno vedenje navijačev," je zapisal Ronaldo in nadaljeval: "To ni več nogomet in obstajati morajo meje. Ljudem, ki se tako vedejo, ne bi smeli nikoli več dovoliti vstopa na stadion."
Odzval se je tudi Al-Hilal, ki je zaradi dogodka pri Savdski nogometni zvezi vložil uradno pritožbo in poudaril, da takšno ravnanje nima mesta v športu. Incident je obsodil tudi Al-Taawoun in napovedal sodelovanje s pristojnimi organi pri iskanju odgovornih.
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