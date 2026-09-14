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Nogomet

Sramotni vzkliki o pokojnem Joti razjezili Ronalda

Ljubljana, 14. 09. 2026 12.22 pred 43 minutami 2 min branja 4

Avtor:
S.V.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je ostro obsodil početje dela navijačev Al-Taawouna, ki so med prvenstveno tekmo proti Al-Hilalu z vzkliki imena pokojnega Dioga Jote provocirali njegovega tesnega prijatelja Rubena Nevesa. Portugalski zvezdnik za odgovorne zahteva stroge kazni in doživljenjsko prepoved vstopa na stadione.

Al-Hilal je na gostovanju pri Al-Taawounu slavil s kar 6:0, a je visoko zmago zasenčil dogodek na tribunah. Del domačih navijačev je med tekmo začel vzklikati ime Dioga Jote, nekdanjega portugalskega reprezentanta, ki je julija lani skupaj z bratom Andrejem Silvo umrl v prometni nesreči v Španiji.

Vzkliki so bili namenjeni vezistu Al-Hilala Rubenu Nevesu, enemu Jotinih najtesnejših prijateljev. Skupaj sta igrala pri Wolverhamptonu in v portugalski reprezentanci, Neves pa je bil po tragični smrti prijatelja tudi eden od tistih, ki so na pogrebu nosili njegovo krsto.

Posnetki s tribun, ki so hitro zakrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo Nevesov odziv. Portugalec je po vzklikih najprej pokazal proti svojim očem, nato pa proti nebu. Po tekmi je dejal: "Upam, da po tem ne bodo šli molit."

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Dogodek je močno razburil tudi Cristiana Ronalda. Napadalec Al-Nassra se je oglasil pod posnetkom incidenta na Instagramu in od vodstva savdske lige zahteval odločen odziv.

"Liga mora ukrepati in kaznovati takšno vedenje navijačev," je zapisal Ronaldo in nadaljeval: "To ni več nogomet in obstajati morajo meje. Ljudem, ki se tako vedejo, ne bi smeli nikoli več dovoliti vstopa na stadion."

Odzval se je tudi Al-Hilal, ki je zaradi dogodka pri Savdski nogometni zvezi vložil uradno pritožbo in poudaril, da takšno ravnanje nima mesta v športu. Incident je obsodil tudi Al-Taawoun in napovedal sodelovanje s pristojnimi organi pri iskanju odgovornih.

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KOMENTARJI4

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Ne hodimnavolitve
14. 09. 2026 13.03
Naj naredijo tako kot v Angliji. Bivši izgredniki morajo gledat nogomet na policijski postaji.
Odgovori
0 0
Customer1
14. 09. 2026 12.55
Nogometni huligani so poden družbe, ponavadi brezposelni zapiti in zadrogirani problematiki, ki jih klubi financirajo, da tulijo po tribunah. Nekaj podobnega smo bili pred leti tudi priča v moto športu, ko so primitivni pristaši Rossija delali sramoto po dirkališčih.
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
14. 09. 2026 13.05
Se strinjam...so pa sledilci Valentina Rossija nadgradnja
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0 0
Zaklenjena resnica
14. 09. 2026 13.05
In jih ne vodi klub ampak Akademija
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0 0
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