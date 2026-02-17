'Sramotno in nedopustno: vse je prirejeno za slavje Reala'

To je bil boleč udarec za nogometaše Barcelone, ki so v katalonskem obračunu morali priznati premoč Gironi. Dolgo časa ni kazalo na (veliko) presenečenje, potem ko je za varovance trenerja Hansija Flicka v 59. minuti v polno meril branilec Pau Cubarski. Zdelo se je, da bodo gostje znali umiriti žogo in tekmo pripeljati do želenega razpleta, a sta imela na drugi strani drugačne namene Thomas Lemar in Fran Beltran, ki sta bila natančna v 61. oziroma 86. minuti za veliko zmago Girone. Če dodamo, da je pri zvezdnik blaugrane Lamine Yamal v sodnikovem dodatku prvega polčasa zastreljal enajstmetrovko, je jasno, da to ni bil večer favorizirane zasedbe s Camp Noua.

Toda kot vselej, ko sta v zgodbo vpletena bodisi Barcelona bodisi Real, praktično ne mine krog domačega prvenstva, da se ne bi po tekmah največjih španskih klubov govorilo še o tako imenovanem "tretjem polčasu". Mnogi so namreč prepričani, da bi moral Yamal ponoviti udarec z bele pike, saj naj bi Frenkie de Jong in Bryan Gil prehitro vstopila v kazenski prostor Girone. Drugi, še precej bolj sporen trenutek pa je nastopil pri zmagovitem zadetku domačih, ko je domači nogometaš Claudio Echeverri več kot očitno stopil na nogo branilca Barcelone Julesa Koundeja. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je novinar DAZN-a vprašal stratega gostov Flicka o omenjenem zelo dvomljivem trenutku, a mu je Nemec "odgovoril" s protivprašanjem: "Nimate mnenja o tej situaciji s Kondejem? Prav, jaz tudi ne," je kratko in jedrnato izjavil Hansi Flick in odvihral iz prostora za intervjuje.

Precej bolj oster odziv od Flickovega je ponudil znani privrženec Barcelone med novinarji Jota Jordi, ki je gostoval v priljubljeni oddaji 'El Chiringuito'. "To je sramotno in nedopustno. Vse je prirejeno za končno slavje Reala," je uvodoma z vsemi topovi proti španski sodniški organizaciji in vrhu La Lige udaril Jordi in nadaljeval: "Flick, lepo te prosim, da z igralci naslednjič zapustite stadion. Menim, da je končno napočil trenutek, da vsi člani kluba in njegovi navijači rečejo 'bilo je dovolj'. Konec je ... Kar doživljamo v letošnji sezoni, je preseglo vse meje dobrega okusa. Ne bodo dovolili, da bi Real dve sezoni zapored ostal brez domače lovorike. V Barceloni smo že vajeni različnih podtikanj, laži in manipulacij. Če bi bil jaz predsednik Barcelone, bi zaukazal vsem, da zapustimo špansko ligo. Če ne dosodijo tako očitnega prekrška, je to zato, ker tega ne želijo. To ni več normalno."

