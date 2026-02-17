Naslovnica
Nogomet

'Sramotno in nedopustno: vse je prirejeno za slavje Reala'

Girona, 17. 02. 2026 10.16 pred 21 minutami 3 min branja 5

Avtor:
A.V.
Hansi Flick

Nogometaši Barcelone so v dvoboju 25. kroga španskega državnega prvenstva presenetljivo izgubili proti Gironi z 1:2 in tako (znova) prepustili vlogo vodilnega moštva svojemu največjemu rivalu, madridskemu Realu. Po tekmi, ki so jo zaznamovale nekatere sumljive sodniške odločitve, se v taboru katalonskega velikana še dolgo časa niso mogli sprijazniti s porazom, strateg blaugrane Hansi Flick pa je bil tako besen, da je že po prvem novinarskem vprašanju odvihral iz prostora za intervjuje.

To je bil boleč udarec za nogometaše Barcelone, ki so v katalonskem obračunu morali priznati premoč Gironi. Dolgo časa ni kazalo na (veliko) presenečenje, potem ko je za varovance trenerja Hansija Flicka v 59. minuti v polno meril branilec Pau Cubarski.

Zdelo se je, da bodo gostje znali umiriti žogo in tekmo pripeljati do želenega razpleta, a sta imela na drugi strani drugačne namene Thomas Lemar in Fran Beltran, ki sta bila natančna v 61. oziroma 86. minuti za veliko zmago Girone. Če dodamo, da je pri zvezdnik blaugrane Lamine Yamal v sodnikovem dodatku prvega polčasa zastreljal enajstmetrovko, je jasno, da to ni bil večer favorizirane zasedbe s Camp Noua. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toda kot vselej, ko sta v zgodbo vpletena bodisi Barcelona bodisi Real, praktično ne mine krog domačega prvenstva, da se ne bi po tekmah največjih španskih klubov govorilo še o tako imenovanem "tretjem polčasu". Mnogi so namreč prepričani, da bi moral Yamal ponoviti udarec z bele pike, saj naj bi Frenkie de Jong in Bryan Gil prehitro vstopila v kazenski prostor Girone.

Drugi, še precej bolj sporen trenutek pa je nastopil pri zmagovitem zadetku domačih, ko je domači nogometaš Claudio Echeverri več kot očitno stopil na nogo branilca Barcelone Julesa Koundeja. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je novinar DAZN-a vprašal stratega gostov Flicka o omenjenem zelo dvomljivem trenutku, a mu je Nemec "odgovoril" s protivprašanjem: "Nimate mnenja o tej situaciji s Kondejem? Prav, jaz tudi ne," je kratko in jedrnato izjavil Hansi Flick in odvihral iz prostora za intervjuje.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Precej bolj oster odziv od Flickovega je ponudil znani privrženec Barcelone med novinarji Jota Jordi, ki je gostoval v priljubljeni oddaji 'El Chiringuito'. "To je sramotno in nedopustno. Vse je prirejeno za končno slavje Reala," je uvodoma z vsemi topovi proti španski sodniški organizaciji in vrhu La Lige udaril Jordi in nadaljeval:

"Flick, lepo te prosim, da z igralci naslednjič zapustite stadion. Menim, da je končno napočil trenutek, da vsi člani kluba in njegovi navijači rečejo 'bilo je dovolj'. Konec je ... Kar doživljamo v letošnji sezoni, je preseglo vse meje dobrega okusa. Ne bodo dovolili, da bi Real dve sezoni zapored ostal brez domače lovorike. V Barceloni smo že vajeni različnih podtikanj, laži in manipulacij. Če bi bil jaz predsednik Barcelone, bi zaukazal vsem, da zapustimo špansko ligo. Če ne dosodijo tako očitnega prekrška, je to zato, ker tega ne želijo. To ni več normalno."     

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za piko na i je poskrbel tudi sam Claudio Echeverri, ki je po tekmi priznal, da je storil prekršek nad Koundejem. "Drži, da sem stopil na Koundejevo nogo. A je tudi res, da sem bil v polni hitrosti in tega nisem storil nalašč. Če bi glavni sodnik dosodil prekršek, se nad to odločitvijo ne bi pritoževal."  

nogomet špansko prvenstvo barcelona hansi flick girona

Play-off za osmino finala: katere igralce izbrati?

Kolllerik
17. 02. 2026 11.31
Tako, kot so Xaviju v drugi sezoni Perez lige popustili živci, se je zdaj podobno začelo dogajat s Flickom. Toliko slabše za Nemca je, da je prišel iz neke urejene nemške lige v to madridsko goljufivo kloako. Nihče ne more reči, da Flick ni vedel že prej, v kakšno ligo prihaja. Toda tole vse zdržat.... Zelo slaba igra Barce, ajd... za nameček pa še organizirane kraje madridskih ,, sodnikov,,. In potem tudi Flick ne more in ne zmore bit več tiho! Škoda te lige, ki tudi s tem. tone vedno globlje.
Odgovori
0 0
Gigson
17. 02. 2026 11.28
Zalostno je kako nizkotna je ta spanska liga.
Odgovori
0 0
3320.
17. 02. 2026 11.27
Fuzbal, najbolj naštimani rezultati od vseh športov, takoj za njim pa NHL in NFL.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
17. 02. 2026 11.24
Jokice
Odgovori
-1
0 1
drimtim
17. 02. 2026 11.24
Ob takem početju se iz aviona vidi da vareal mora osvojiti prvenstvo.Kraje tekem iz kola v kolo se ponavljajo in skrajni cas je da temu naredijo konec.Zaradi takšnih sodniških kraj bodo nekateri izpadli iz lige.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
