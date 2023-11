Srbi bodo hitro pozabili slabo igro, saj se veselijo prvega EP po 24 letih

Tudi Bolgari so v drugem polčasu pripravili preobrat in dvakrat zadeli med 59. in 69. minuto prek Georgija Ruseva in Kirila Despodova . Varovanci Dragana Stojkovića so premoč na zelenici unovčili v 82. minuti, ko je prav tako prvi zadetek za izbrano vrsto dosegel Srđan Babić in postavil končni izid 2:2.

Madžari so po osmih tekmah v skupini G zbrali 18 točk, Srbi 14, Črnogorci pa so ostali pri 11 točkah. Litva in Bolgarija sta zasedli četrto in peto mesto s šestimi oziroma štirimi točkami.

Če je Madžarom preboj na EP uspel tretjič zapovrstjo, so v Srbiji na to čakali vse od leta 2000. Takrat se je ZR Jugoslavija v skupinskem delu EP na Nizozemskem in v Belgiji pomerila tudi proti Sloveniji (3:3).

Tudi slovenska izbrana vrsta 24 let čaka na prvenstvo stare celine, odločilni neposredni dvoboj proti Kazahstanu pa jo v tem pogledu v skupini H čaka v ponedeljek ob 20.45. Za varovance Matjaža Keka bo dovolj že točka proti neposrednim tekmecem.

Danes bodo na sporedu še tekme v skupinah A, F in J, kjer pa so potniki v Nemčijo že znani. To so Španija in Škotska iz skupine A, Belgija in Avstrija iz skupine F ter Portugalska in Slovaška iz skupine J.

Danes bosta ob 18. uri tekmi Belgija - Azerbajdžan in Švedska - Estonija, ob 20.45 pa Škotska - Norveška in Španija - Gruzija ter Portugalska - Islandija, Lihtenštajn - Luksemburg in BiH - Slovaška.