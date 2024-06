Srbi proti Švedom popravili vtis, Danci premagali Norvežane

Od reprezentanc v skupini C tako Danci in Srbi najbolj zadovoljni potujejo v Nemčijo, medtem ko je Slovenija danes na zadnji tekmi v Stožicah remizirala proti Bolgariji (1:1), prvi favoriti Angleži pa so dan prej doma celo izgubili proti Islandiji.

Danska je na stadionu Broendbyja v Koebenhavnu z učinkovito predstavo premagala Norveško. Čeprav so imeli ti večjo posest žoge in nekaj priložnosti, sta že v prvi polovici prvega polčasa za 2:0 zadela Pierre-Emile Hoejbjerg (12. minuta) in Jannik Vestergaard (21.).

V drugem polčasu je za Norvežane v 65. minuti zadel Erling Haaland, a so po pregledu posnetka gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Se je pa zvezdnik Manchester Cityja na pravem mestu znašel v 72. minuti in znižal izid. Za končnih 3:1 je zadel rezervist Yussuf Poulsen.

Danci, ki bodo naslednjo nedeljo prvi tekmeci Slovenije na EP v Nemčiji, so igrali v postavi Schmeichel, Kristansen, Vestergaard, Andersen, Bah, Hjulmand, Christensen, Hoejbjerg, Damsgaard, Skov Olsen in Hoejlund. S klopi so priložnost poleg Poulsena dobili tudi Delaney, Kjaer, Maehle, Dolberg in Eriksen. Danski selektor Kasper Hjulmand je sicer 26 varovancev izbral že 30. maja.