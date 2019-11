Srbi remizirali z Ukrajinci, Francozi do polnega izkupička proti Albaniji

Srbi so na beograjski Marakani povedli že v deveti minuti, ko je v polno zadel zvezdnik Ajaxa Dušan Tadić . V 32. minuti je izenačil Roman Jeremčuk , v 65. minuti je za domače spet zažarel žarek upanja, ekipo je v vodstvo vrnil Aleksandar Mitrović . Toda očitno so nato bolj mislili, kaj se dogaja v Luksemburgu kot na njihovi tekmi. Kazen je sledila v enem zadnjih napadov gostov, končni izid je postavil Artem Besjedjin . Ukrajina je tako kvalifikacije končala brez poraza, zabeležila je le dva neodločena izida.

Preostale reprezentance so na glavna vprašanja odgovorile že pred zadnjim krogom, tako da so bile zadnje tekme bolj ali manj formalnost. V skupini A je na osmi tekmi Anglija zabeležila svojo sedmo zmago, na gostovanju na Kosovu je potrdila prvo mesto v skupini A, domačo reprezentanco je še drugič visoko premagala. Tokrat s 4:0, odpor gostiteljev je zlomila v drugem polčasu. V prvem je edini gol dosegel Harry Winks, v zadnjih enajstih minutah pa so zadetke prispevali še Harry Kane, Marcus Rashford in Mason Mount.

Na prvenstvu bo igrala tudi Češka, ki je tokrat na gostovanju v Sofiji morala priznati premoč Bolgariji. Domači so poskrbeli, da tekmovanja niso končali brez zmage, to jim je omogočil gol Vasila Božikova v 56. minuti.

Iz skupine H sta si napredovanje zagotovili Francija in Turčija, ki sta to potrdili z zmagama v zadnjem krogu, obe sta tekmici, Albanijo oziroma Andoro, strli že v prvi tretjini obračuna. V Tirani so Francozi z golom Corentina Tolissoja povedli v osmi minuti, na 2:0 je v 30. povišal Antoine Griezmann, v Andori je v 17. in 21. minuti gola dosegel Enes Unal, drugega je prispeval iz enajstmetrovke.