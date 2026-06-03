Srbski zvezdniki na tnalu medijev in navijačev: 'Ta poteza je sramotna'

Vanja in Sergej Milinković Savić, Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović, Luka Jović, Nikola Milenković. To je le nekaj najbolj zvenečih imen, ki se niso znašla na spisku selektorja Veljka Paunovića za že omenjeni prijateljski tekmi.
Odsotnost najboljših se je takoj poznala, saj so Zelenortski otoki orle v Lizboni nadigrali s 3:0. "Brutalen udarec za Srbijo. Orli ponižani pred tekmo z Mehiko, na kateri jim stavnice napovedujejo debakel," so po tekmi zapisali na spletni strani Informerja. Podobne zapise pa lahko te dni beremo v vseh srbskih medijih.
'Kdor je vpoklican, se je dolžan odzvati'
A bolj kot rezultat se zdi, da tamkajšnjo javnost moti neodziv nosilcev reprezentance, česar se je dotaknil tudi predsednik strokovnega odbora Nogometne zveze Srbije Stanislav Karasi.
"Ta poteza je sramotna. Reprezentanci so naredili veliko škodo. Selektor jih ne bi smel več klicati," je po poročanju Sportskih novosti dejal Karasi.
"Tekem se ne izbira. Reprezentanca je sveta, tudi ko igra prijateljske tekme. Kdor je vpoklican, jo je dolžan zastopati," je še dodal nekdanji reprezentant Jugoslavije, ki je na svetovnem prvenstvu 1974 garderobo delil z Brankom Oblakom.
Naj igrajo tisti, ki imajo radi Srbijo
Srbijo jeseni čakajo nastopi v Ligi narodov. Karasi pa je prepričan, da lovljenje rezultata ne bi smelo biti prvotnega pomena. "Bolje je priti na teren s slabšimi nogometaši, ki imajo radi Srbijo, kot pa s tistimi, ki so nas osramotili. Nikoli se še ni zgodilo, da bi manjkalo toliko nogometašev. Oni se enostavno ne zavedajo, kaj pomeni reprezentanca."
V noči na petek se bo Srbija na drugi prijateljski tekmi v Toluci udarila z domačo reprezentanco, ki zaključuje priprave na domači mundial. Za nameček Paunović ne bo mogel računati še na Strahinjo Pavlovića, Andrijo Živkovića in Jovana Miloševića, ki so po dogovoru reprezentančni tabor zapustili po tekmi z Zelenortskimi otoki.
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