Srbski zvezdniki na tnalu medijev in navijačev: 'Ta poteza je sramotna'

Vanja in Sergej Milinković Savić, Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović, Luka Jović, Nikola Milenković. To je le nekaj najbolj zvenečih imen, ki se niso znašla na spisku selektorja Veljka Paunovića za že omenjeni prijateljski tekmi. Odsotnost najboljših se je takoj poznala, saj so Zelenortski otoki orle v Lizboni nadigrali s 3:0. "Brutalen udarec za Srbijo. Orli ponižani pred tekmo z Mehiko, na kateri jim stavnice napovedujejo debakel," so po tekmi zapisali na spletni strani Informerja. Podobne zapise pa lahko te dni beremo v vseh srbskih medijih.

Stanislav Karasi na 80. obletnici Crvene zvezde. FOTO: Profimedia

'Kdor je vpoklican, se je dolžan odzvati'

A bolj kot rezultat se zdi, da tamkajšnjo javnost moti neodziv nosilcev reprezentance, česar se je dotaknil tudi predsednik strokovnega odbora Nogometne zveze Srbije Stanislav Karasi. "Ta poteza je sramotna. Reprezentanci so naredili veliko škodo. Selektor jih ne bi smel več klicati," je po poročanju Sportskih novosti dejal Karasi. "Tekem se ne izbira. Reprezentanca je sveta, tudi ko igra prijateljske tekme. Kdor je vpoklican, jo je dolžan zastopati," je še dodal nekdanji reprezentant Jugoslavije, ki je na svetovnem prvenstvu 1974 garderobo delil z Brankom Oblakom.

Stanislav Karasi (pri žogi) in Franz Beckenbauer na mundialu 1974. FOTO: Profimedia

Naj igrajo tisti, ki imajo radi Srbijo