Srbija po Lizboni doživela še Oslo: 'Ta generacija je ustvarjena za velike stvari'

Jasno, k temu so v največji meri pripomogli izjemni rezultati v zadnjih dveh letih, odkar je selektorski položaj prevzel nekoč izvrstni jugoslovanski reprezentant, danes pa več kot očitno odlični trener Dragan Stojković . Precej bolj znan in priljubljen pod vzdevkom "Piksi" je v zelo kratkem času uspel združiti na prvi pogled nezdružljivo - z neuspehi zasičeno in povsem polarizirano nogometno Srbijo, ki je lahko le nemo opazovala, kako je njena največja rivalka s področja nekdanje skupne države (Hrvaška) nizala uspeh za uspehom. Piksijeva nogometna kakovost je znana vsem malo starejšim in tudi manj starejšim ljubiteljem nogometa, ki so kdaj koli imeli priložnost uživati v vragolijah "Maradone z Balkana", kot so Stojkovića nekoč poimenovali v enem od srbskih športnih časnikov. Precej več vprašajev pa je prineslo Stojkovićevo imenovanje na položaj selektorja srbske reprezentance, ki se je pred tem po mnenju mnogih znašla v klasičnem 'nokdavnu'.

A Piski ne bi bil Piksi, če ne bi vsaj poizkusil spremeniti potek dogodkov oziroma vcepiti svojo zmagovalno miselnost razpadajoči reprezentanci sicer vrhunskih posameznikov, ki so v zadnjih dveh reprezentančnih tekmovanjih potrdili svojo nedvomno kakovost. S prihodom Dragana Stojkovića se je na stare strelske tirnice vrnil neverjetni napadalec angleškega Fulhama Aleksandar Mitrović, ki v zadnjem obdobju ruši rekord za rekordom. Podobno razpoložen v vrsti 'Orlov' je tudi prvi napadalni izbor Massimiliana Allegrija pri Juventusu Dušan Vlahović, da o izkušenih Dušanu Tadiću in Sergeju Milinkoviću-Saviću niti ne izgubljamo besed. Ta še donedavna v času in prostoru povsem izgubljena reprezentanca je z neko novo identiteto, novo miselnostjo in predvsem neverjetno lakoto po uspehu postala za mnoge druge reprezentance eden od najmanj zaželenih tekmecev.

O tem smo se nenazadnje lahko prepričali letošnjo pomlad, ko sta se ob robu žreba skupin za svetovno prvenstvo v Katarju srečala cehovska kolega in zasebno dobra prijatelja Stojković in hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je javno izrazil željo, da ne bi želel imeti Srbije za nasprotnico v skupinskem delu omenjenega tekmovanja. "Do te točke smo prišli izključno po lastni zaslugi in s prepoznavnim slogom igre, ki je všečen za oko, napadalen in ki vključuje prav vsakega reprezentanta, ki se v danem trenutku nahaja na zelenici. Jasno, na koncu dneva poleg bojevitosti, poguma in nacionalnega naboja največ šteje čista nogometna kakovost. Te pa je v naši izbrani vrsti v izobilju," je že večkrat v svojem selektorskem mandatu v pogovoru s predstavniki sedme sile poudaril legendarni Piksi.

In kdove, morda pa bo prav Srbija v Katarju eno od prijetnejših presenečenj letošnjega svetovnega prvenstva. Glede na doslej prikazano na igrišču in kakovost, ki jo premore trenutna reprezentanca naših nekdanjih bratov, to za mnoge niti ne bi bilo takšno presenečenje. "Ta generacija je nedvomno ustvarjena za velike stvari," je prepričan Stojković.