Srbija v šoku: srčni Škoti razblinili sanje 'Orlov' o nastopu na EP

Redni del srečanja v srbski prestolnici se je končal z neodločenih 1:1. Škote je v vodstvo v 52. minuti popeljal Ryan Christie, ki je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora premagal nemočnega čuvaja mreže srbske izbrane vrste Rajkovića. Domači selektor Ljubiša Tumbaković je v nadaljevanju tekme vse sile usmeril v napad, v igro je med drugimi poslal tudi nepredvidljivega člana madridskega Reala Luko Jovića, ki mu je za zaupanje vrnil z zadetkom z glavo v zadnji minuti rednega dela.



V podaljških se izid ni spremenil in sledilo je izvajanje enajstmetrovk. Tu pa so bili srčni Škoti veliko bolj zbrani in posledično natančni, saj niso zgrešili niti enega strela z bele točke, Srbi na drugi strani pač, tako da so se uvrstitve na evropsko prvenstvo 2021 povsem zasluženo veselili izbranci selektorja Steva Clarka. "Velike čestitke selektorju Stevu Clarku in reprezentantom. Po dolgih 22 letih je škotska nogometna reprezentanca zopet na enem od velikih tekmovanj. Kakšna spodbuda za državo in naš narod. Vsa čast, fantje," je na Twitterju zapisala presrečna škotska premierka Nicola Sturgeon.



Strelec vodilnega zadetka Ryan Christie je bil po velikem zmagoslavju sredi Beograda povsem iz sebe. Izmučen po dolgih 120 minutah garanja na zelenici in nato še izvajanju enajstmetrovk je v mikrofon škotske nacionalne televizije povedal naslednje: "To je neverjetno čarobna večer. Za vse nas je bilo letošnje leto naravnost grozno, zato smo našemu narodu želeli nekaj vrniti skozi športni uspeh. Bili smo pod velikim pritiskom, zdaj pa lahko mirno pričakujemo vse, kar sledi v naslednjih mesecih do začetka evropskega prvenstva."