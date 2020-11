Makedonci prvič na evropskem nogometnem prvenstvu

Zdaj so prosta le še tri mesta na Euru 2020. V skupini A so že Italija, Švica, Turčija in Wales, v skupini B Belgija, Rusija, Danska in Finska, v skupini D Anglija, Hrvaška, Češka in zmagovalec play-offa, v skupini E Španija, Poljska, Švedska in zmagovalec play-offa, v skupini F pa Nemčija, Francija, Portugalska in zmagovalec play-offa.

Iz vsake skupine se bodo v osmino finala prebile prvo- in drugouvrščene ekipe ter štiri najboljše tretjeuvrščene.

EP bo med 11. junijem in 11. julijem 2021 v 12 evropskih mestih.