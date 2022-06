Slovenija po gostovanju v Beogradu ostaja pri točkovni ničli

Selektor Matjaž Kek je tekmo začel z nekoliko spremenjeno postavo, v kateri so v primerjavi s Švedsko na novo začeli Žan Karničnik na levem boku, Jon Gorenc Stanković v osrčju zvezne vrste, Sandi Lovrić pred njim in Benjamin Šeško v napadu. Srbi so tekmo odprli z lepo priložnostjo v drugi minuti, ko je čez gol streljal Djordje Jovanović. Tudi sicer so domačini odločneje začeli in imeli v sedmi minuti novo izjemno priložnost, ki se jim je ponudila po tem, ko je zdrsnilo Jaki Bijolu in sta dva domača nogometaša stekla proti vratom Jana Oblaka, a na koncu sta Jovanović in Aleksandar Mitrović preslabo izvedla akcijo proti enemu slovenskemu branilcu, tako da ni prišlo do zaključnega strela. So pa domačini povedli v 24. minuti, ko je Jan Oblak po strelu Sergeja Milinković-Savića žogo odbil levo od sebe, na žogo pa je prišel Aleksandar Mitrović in z glavo zatresel mrežo Slovenije za 1:0.

Toda Kekovi izbranci so hitro odgovorili, po protinapadu je po desni strani pobegnil Petar Stojanović in na koncu s prefinjenim strelom, ko je žogo poslal čez Predraga Rajkovića, izid poravnal. Naslednji pri Sloveniji je v 37. minuti poskusil Miha Zajc, a domači vratar ni imel nobenih težav. V drugem polčasu so najprej zagrozili Srbi, ko je do strela z glavo iz bližine prišel Aleksandar Mitrović, Oblak pa je izvrstno reagiral in žogo zadržal pred golovo črto. V 56. minuti pa so domači znova povedli, po kotu z leve strani je iz bližine na prvi vratnici z glavo zadel Sergej Milinković-Savić. Slovenija je tako spet lovila priključek, a Kekovim izbrancem ni uspelo izpeljati nevarnejših akcij. Domača vrsta je brez posebnih težav nadzorovala potek tekme, za nameček pa je v 85. minuti še tretjič zadela, ko je po podaji z desne strani iz bližine z glavo zadel Luka Jović. Zadnji žebelj v slovensko krsto je v sodniškem dodatku zabil Nemanja Radonjić, ko je iz bližine z leve strani Oblaka premagal z diagonalnim strelom.