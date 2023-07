Srbkinje kot 'ogrevanje' za Čehinje

Ženska članska reprezentanca začenja z akcijo, ki se bo sklenila v petek z reprezentančno tekmo proti Srbiji. "Termin priprav je neugoden, saj so naša dekleta na zasluženem dopustu. A ne glede na to: akcija je dobrodošla. Dekleta pa moramo čuvati tako za klube kot za jesen, ki je pred nami. Vesel sem, ker nobena od 23 vabljenih ni odpovedala, kar je dokaz visoke mere psihološke odgovornosti do reprezentance, kar je zelo pozitivno," je pred začetkom akcije za uradno spletno stran NZS povedal selektor Borut Jarc .

"Srbija igra dober, kvaliteten nogomet, že nekaj let so pred nami na Fifini lestvici. Smo pa se jim v zadnjih šestih letih zelo približali. Odkar vodim reprezentanco, smo z njimi odigrali dve tekmi: prvo leta 2018 in remizirali (2:2), leta 2019 pa je bilo 2:1 za nas na turnirju v Zagrebu, kjer smo ta turnir tudi osvojili. Tudi zato pričakujem zvrhano mero športnega motiva z njihove strani. Kot selektor pa želim, da se posvetimo sami sebi. To je zadnja tekma pred skorajšnjim začetkom tekmovanja v ligi narodov, to je generalka za nas. Želel bi, da se taktično, psihološko in tehnično pripravimo za začetek novega tekmovanja," dodaja slovenski selektor.

Slovenija za tekmo s Srbijo:

Adrijana Mori (Turbine Potsdam NEM), Kaja Eržen (ACF Fiorentina ITA), Nina Kajzba (AS Roma ITA), Zara Kramžar (AS Roma ITA), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt NEM), Lana Golob (OH Leuven Women BEL), Mateja Zver (SKN St. Pölten AVT), Zala Meršnik (Sporting Club de Huelva SPA), Dominika Čonč (U.C. Sampdoria ITA), Sara Agrež (VFL Wolfsburg NEM), Luana Zajmi (ŽNK Split HRV), Kaja Korošec (Paris FC FRA), Lara Klopčič (ŽNK Mura), Melania Pasar (ŽNK Mura), Iva Kocijan (ŽNK Mura), Špela Kolbl (ŽNK Mura), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Makovec (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Gradišek (ŽNK Radomlje).