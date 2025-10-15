Srbkinje tipajo utrip slovenske pripravljenosti

Slovenija je v tem koledarskem letu navdušila z odličnimi predstavami in si zagotovila nastop v elitni Ligi A Uefine lige narodov. Poleg tega se je reprezentanca v dobri luči predstavila tudi na dveh pripravljalnih tekmah v Avstraliji. Tokrat se bo pomerila s Srbijo, ki se je prav tako uvrstila v Ligo A. "Pred nami je prijateljska tekma proti Srbiji. Čeprav gre za prijateljsko srečanje, si želim, da bo prisoten pravi tekmovalni naboj. Tudi ta tekma sodi v okvir priprav na leto 2026 – nastope v Ligi A Uefine lige narodov – pogled pa že usmerjamo tudi v kvalifikacije za prihajajoče svetovno prvenstvo. Čas, ki ga bomo imeli na voljo, želimo nameniti uigravanju kombinacij. Vemo, da nas v letu 2026 čakajo zahtevni izzivi. V času priprav bo priložnost, da katera od na novo vabljenih igralk dobi in izkoristi večjo minutažo. Zaradi poškodb pa v letu 2026 ne bomo mogli računati na reprezentantki Špelo Kolbl in Saro Makovec," je ob razkritju seznama zan uradno spletno stran korvne Zveze povedal selektor Saša Kolman.