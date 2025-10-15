Srbkinje tipajo utrip slovenske pripravljenosti

Slovenija je v tem koledarskem letu navdušila z odličnimi predstavami in si zagotovila nastop v elitni Ligi A Uefine lige narodov. Poleg tega se je reprezentanca v dobri luči predstavila tudi na dveh pripravljalnih tekmah v Avstraliji. Tokrat se bo pomerila s Srbijo, ki se je prav tako uvrstila v Ligo A. "Pred nami je prijateljska tekma proti Srbiji. Čeprav gre za prijateljsko srečanje, si želim, da bo prisoten pravi tekmovalni naboj. Tudi ta tekma sodi v okvir priprav na leto 2026 – nastope v Ligi A Uefine lige narodov – pogled pa že usmerjamo tudi v kvalifikacije za prihajajoče svetovno prvenstvo. Čas, ki ga bomo imeli na voljo, želimo nameniti uigravanju kombinacij. Vemo, da nas v letu 2026 čakajo zahtevni izzivi. V času priprav bo priložnost, da katera od na novo vabljenih igralk dobi in izkoristi večjo minutažo. Zaradi poškodb pa v letu 2026 ne bomo mogli računati na reprezentantki Špelo Kolbl in Saro Makovec," je ob razkritju seznama zan uradno spletno stran korvne Zveze povedal selektor Saša Kolman.
Vabljene igralke:
Korina Lara Janež (1. FC Union Berlin), Mateja Zver (Ankara BB Fomget), Zala Meršnik (Al Ittihad Club), Dominika Čonč (Calcio Como 1907), Zara Kramžar (F.C. Como Women), Sara Agrež (FC Köln), Sara Ketiš (FC Lumezzane), Lana Golob (Glasgow City F.C.), Kaja Korošec (Paris F.C.), Nina Kajzba (Parma Calcio), Izabela Križaj (SKN St. Pölten), Tinkara Testen (SL Benfica), Zala Kuštrin (Sturm Graz), Maja Sternad (SV Werder Bremen), Kaja Eržen (Ternana Calcio), Naja Poje Mihelič (U.S. Sassuolo Calcio), Lara Prašnikar (Utah Royals), Sara Nemet (DNŠ Mura), Zala Vindišar (DNŠ Mura), Mirjam Kastelec (ŽNK Ljubljana), Sara Gradišek (ŽNK Radomlje), Iva Kocijan (ŽNK Radomlje).
