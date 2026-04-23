Srbski najstnik na vsa usta hvalil človekoljubnost reprezentanta Švice albanskih korenin

Andrej Bačanin ob podpisu pogodbe z Baslom. FOTO: Twitter

Mladi nogometaš Basla Andrej Bačanin je razkril, da je bil v švicarskem klubu Basel, nekdanjem serijskem prvaku države, izjemno toplo sprejet. Poudaril je, da mu je po prehodu v člansko ekipo največ podpore nudil kapetan moštva Xherdan Shaqiri. Slednji ima za sabo izjemno kariero v kazteri je nastopal tudi za klube kot so Liverpool, Bayern, Inter, Lyon ...

Bačanin, ki je trenutno eden najmlajših članov prve ekipe kluba z znamenitega stadiona St. Jakob-Park, je izpostavil visoko raven profesionalnosti v moštvu in dejstvo, da med igralci ne delajo razlik glede na njihov izvor. "Basel me je sprejel z odprtimi rokami. Že od samega začetka so stopili ob mene najizkušenejši – Albian Ajeti, vratar Marvin Hitz in še posbej, to moram pudariti, kapetan Xherdan Shaqiri. Javnost verjetno najbolj zanima moj odnos s Shaqirijem. Verjetno bi enkateri radi, da bi bila to negativna zgodba polna nacionalne nestrpnosti. Pa ni! V naši ekipi ne delamo nikakršnih razlik glede tega, od kod kdo prihaja," je 19-letni Bačanin povedal za številne srbske medije.

Xherdan Shaqiri v dresu švicarske reprezentance. FOTO: AP