Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Srbski najstnik na vsa usta hvalil človekoljubnost reprezentanta Švice albanskih korenin

Basel, 23. 04. 2026 11.53 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Xherdan Shaqiri in Granit Xhaka

Dolgoletna reprezentanta Švice Granit Xhaka in Xherdan Shaqiri sta bila od nekdaj tarča srbskih navijačev in tudi večjega dela tamkajšnje (nogometne) javnost zaradi porekla. Da človeka nikoli in nikdar ne moremo in ne smemo ocenjevati, hvaliti še najmanj pa kritizirati zaradi porekla, potrjuje lepa športna zgodba, ki so jo delili tudi srbski emdiji. V prvem planu pa mladi srbski reprezentant Andrej Bačanin reprezentant in kapetan švicarskega Basla Xherdan Shaqiri.

Mladi nogometaš Basla Andrej Bačanin je razkril, da je bil v švicarskem klubu Basel, nekdanjem serijskem prvaku države, izjemno toplo sprejet. Poudaril je, da mu je po prehodu v člansko ekipo največ podpore nudil kapetan moštva Xherdan Shaqiri. Slednji ima za sabo izjemno kariero v kazteri je nastopal tudi za klube kot so Liverpool, Bayern, Inter, Lyon ...

Bačanin, ki je trenutno eden najmlajših članov prve ekipe kluba z znamenitega stadiona St. Jakob-Park, je izpostavil visoko raven profesionalnosti v moštvu in dejstvo, da med igralci ne delajo razlik glede na njihov izvor. "Basel me je sprejel z odprtimi rokami. Že od samega začetka so stopili ob mene najizkušenejši – Albian Ajeti, vratar Marvin Hitz in še posbej, to moram pudariti, kapetan Xherdan Shaqiri. Javnost verjetno najbolj zanima moj odnos s Shaqirijem. Verjetno bi enkateri radi, da bi bila to negativna zgodba polna nacionalne nestrpnosti. Pa ni! V naši ekipi ne delamo nikakršnih razlik glede tega, od kod kdo prihaja," je 19-letni Bačanin povedal za številne srbske medije.

Pojasnil je tudi, da so mu kapetanove besede veliko pomenile pri prilagajanju na članski nogomet. "Sprejel me je z besedami: Brat, tukaj sem se rodil in odraščal – povej, karkoli potrebuješ, da pomagam.' To so velike besede, pravi veter v hrbet za mladega nogometaša. Tekme prinašajo ogromno izzivov, čustev in adrenalina, vse je drugače. Včasih lahko stvari uidejo izpod nadzora, vendar ima Shaqiri v sebi moč pozitivne osebnosti."

nogomet basel

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
23. 04. 2026 13.08
Počasi bomo prišli tja kjer bi morali biti pa nismo zaradi nedoraslih posameznikov
Odgovori
0 0
dark Cat
23. 04. 2026 13.02
od vseh moznih slik.....izbereta za naslovnico najbolj neokusno...kre teni
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669